Así fue el fatídico día en el que Mr. Black perdió a su hijo: "Todavía me sigue doliendo"

Mr. Black ha tenido que vivir muchas cosas difíciles a lo largo de su vida, sin embargo, la muerte de uno de sus hijos es uno de los hechos que más lo han afectado. En Se Dice De Mí, el cantante de champeta y sus cercanos hablan de lo que significó la partida del joven para la familia.

Edwin Antequera Jr. murió en medio de un partido de fútbol. "Él le dijo a su hermana que iba a jugar, la esperó y cuando estaba jugando, él dice que tiene un dolor. No jugó ni 15 minutos. Se fue para una esquinita y ahí cayó", rememoró Yuranis León, esposa de Mr. Black.

El artista de champeta aseveró que, al momento de la muerte de su hijo mayor, él estaba esperándolo para que escogiera la ropa que se iba a poner en su celebración de cumpleaños, la cual se daría 3 días después.

"Fue muy duro, yo iba manejando el carro porque nosotros queríamos llegar a la clínica. Cuando lo vi ahí tirado... uno espera que se vaya alguien, pero no un hijo. Eso me duele, todavía me sigo doliendo, pero yo he tratado de mutar ese dolor a lo bueno. Lo tengo ahí como un ángel", comentó Mr. Black.

La esposa del cantante comentó que la pérdida del joven causó estragos en sus vidas. "Yo quedé con taquicardia, nunca había sufrido ansiedad. Era como llevar el proceso de mi esposo, de levantarlo todos los días, de mirar que se iba a aferrar en el alcohol e iba a dejar su carrera tirada", confesó León.

¿Cuándo murió Edwin Antequera Jr., hijo de Mr. Black?

Edwin Antequera Jr., el hijo mayor del cantante de champeta Mr. Black, falleció el 30 de abril de 2022. El joven sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras estaba haciendo deporte.