Pico y placa en Medellín: ¿Habrá restricción este jueves primero de mayo, Día del Trabajador?

La medida de pico y placa es determinante para garantizar una buena movilidad en las principales ciudades de Colombia. Esta consiste en restringir la movilidad de los vehículos particulares —y algunos de servicio público— de acuerdo con su número de placa y la fecha vigente. Para el caso de Medellín, recientemente se implementó una nueva rotación que funcionará durante todo el primer semestre de este 2025. La medida, amparada por el Decreto 071 de 2025, aplica tanto a vehículos particulares como a motocicletas de dos y cuatro tiempos. Según lo indicado por la Secretaría de Movilidad de Medellín, su objetivo es optimizar la circulación en las vías con mayor congestión y disminuir la contaminación ambiental.

El horario de vigencia de esta restricción se mantiene de lunes a viernes, desde las 5 de la madrugada y hasta las 8 de la noche. La nueva modalidad de rotación para motos estará determinada por el primer número de placa, mientras que la de carros particulares se hará por el último. Así las cosas, este es el orden respectivo bajo el cual deben regirse los conductores de la capital antioqueña para evitarse amonestaciones económicas y la respectiva inmovilización del vehículo:



Lunes: dígitos 3 y 4

Martes: dígitos 2 y 8

Miércoles: dígitos 5 y 9

Jueves: dígitos 1 y 7

Viernes: dígitos 0 y 6

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que para el caso de los taxis, la rotación de pico y placa es diferente. De esta manera, las restricciones de taxis aplican de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. y dependerán del último número de la placa.



¿Habrá pico y placa en Medellín este jueves festivo del 1 de mayo?

Debe tener en cuenta que el próximo jueves primero de mayo se celebra el Día del Trabajador en Colombia , por lo que en el país este día es catalogado como un día feriado o no hábil. De esta manera, y tal como lo estipula la normativa de pico y placa en Medellín, durante este día no será vigente la medida y todos los vehículos particulares y taxis podrán transitar por las vías de la capital antioqueña. La regulación, que rige exclusivamente de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. para vehículos particulares y motocicletas, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis, no se aplica en días festivos.

Multa por incumplir el pico y placa en Medellín

Según la normativa actual, quienes sean sorprendidos circulando durante los horarios restringidos por el pico y placa serán sancionados con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que en 2025 equivale a $711.750. Además de la sanción económica, el vehículo podría ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

La Alcaldía de Medellín ha habilitado varios canales de atención para que los ciudadanos puedan informarse, realizar consultas o presentar solicitudes relacionadas con esta y otras disposiciones. Para atención presencial, las personas pueden dirigirse al Centro Administrativo La Alpujarra en los siguientes horarios:



Lunes a jueves: de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m.

Viernes: de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 4:00 p. m

Vías exentas del pico y placa en Medellín

No todas las vías de Medellín están sujetas a la restricción del pico y placa. Según el mismo decreto, algunos corredores de relevancia regional y nacional están exentos de esta medida. Entre ellos se incluyen:



La Avenida Regional

La vía a Las Palmas

La vía a Occidente

Además, los corregimientos del municipio y tramos viales como la Avenida 33 y la Calle 10, desde su inicio hasta la conexión con la Terminal del Sur y el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, también quedan excluidos de la medida. No obstante, esta excepción no aplica en áreas de municipios cercanos como Bello e Itagüí, donde las autoridades locales pueden decidir si adoptan o no la exoneración, lo que podría mantener la restricción en ciertos tramos. Igualmente, sectores como la calzada norte del puente Horacio Toro y los laterales de la quebrada La Iguana, entre las carreras 63 y 80, están exentos.

