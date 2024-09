Así llegó La Piragua, de José Barros, a Gabriel 'Rumba' Romero: "Nadie la quería"

Los Black Stars y su vocalista Gabriel 'Rumba' Romero se hicieron populares en la década de los 60 por ser de los mejores exponentes de los sonidos colombianos. En 1967 su éxito se hizo más grande gracias a La Piragua, composición de José Barros, una canción que nadie más quería.

Gabriel 'Rumba' Romero recordó en Se Dice De Mí la manera en la que esta canción, hoy en día considerada un himno musical por los colombianos, llegó a sus manos.

¿Por qué nadie quería interpretar La Piragua?

El maestro José Barros creó su obra maestra sobre la historia de Guillermo Cubillos en el año 1967, pero para su sorpresa al presentarla a diferentes artistas y agrupaciones no llamaba la atención.

"Yo ya conocía a José Barros, me encuentro con el maestro Barros y me dijo 'maestro, yo vengo buscándolo. Tengo la intención de grabar cumbias clásicas, como lo que usted escribe. Tengo una canción que la mandé a Codiscos, a un montón de gente, todos estos sordos han escuchado la canción, pero a nadie le ha llamado la atención La Piragua'", recordó el hombre también conocido como el cumbiambero mayor.

Gabriel 'Rumba' Romero le dio a José Barros la oportunidad que muchos otros le negaron y, junto a su agrupación Los Black Stars, grabó La Piragua. "Gabriel agarró ese tema y lo volvió uno de los temas más representativos de toda la historia de la música colombiana", expresó el periodista musical Álvaro Gómez.

¿Cómo se convirtió La Piragua en un himno colombiano?

Tras grabar la composición de José Barros, Gabriel Romero se propuso que la canción fuera un éxito. Llevó el acetato a una emisora muy popular en Medellín llamada Radio Reloj y se lo entregó al locutor Rodrigo Londoño.

"Rodrigo me dijo: 'Tú sabes que a Españita, al director, no se le puede mover la programación'. Pero yo insistía, como siempre, y me quedaba ahí hasta que se decidió a ponerla", contó el cantante y compositor. Ese día, un sábado por la tarde, todos esperaban que el director de la emisora estuviera de viaje, pero llegó a la emisora justo cuando se cambió todo para poner a sonar La Piragua.

Gabriel 'Rumba' Romero se sintió culpable cuando el director regañó al locutor por poner la canción, pero ese fue el gran paso para que La Piragua se convirtiera en una de las canciones más queridas por los colombianos.