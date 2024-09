El duro proceso de adaptación de Adriana Vargas para presentar noticias en inglés

La periodista colombiana Adriana Vargas realizó un gran trabajo en Colombia pasando por varios noticieros y compartiendo set con Manuel Teodoro en Séptimo Día, todo este trabajo la llevó a tener una gran oportunidad en Estados Unidos, en donde se convirtió en una de las principales caras de las noticias.

Actualmente, la bogotana es la conductora de noticias de la franja nocturna de Univisión, un espacio que se ganó a pulso. Llegar a este espacio no fue nada fácil, pues pasó de ser una de las periodistas más reconocidas en Colombia a ser una completa desconocida en los medios de Nueva York.

¿Cómo llegó Adriana Vargas a los medios de Estados Unidos?

En Se Dice De Mí, la mujer recordó esos primeros momentos en los que la oferta de llevar su carrera a los Estados Unidos. "Fue un proceso de humildad, una lección de humildad importante, porque uno interactuaba en Colombia ya la gente lo reconoce, el saludo o lo que sea, para llegar aquí a decir: 'buenas, que si me dejan hacer el directo'".

El primer reto de la colombiana fue adaptarse a la pronunciación de las palabras y el ritmo de las noticias en la capital del mundo. "Suena bobo, pero al comienzo, buena parte del reto era ir como pisando huevitos por el tema de decir las palabras correctamente", recordó Adriana Vargas.

Víctor Sino, su esposo, señaló que "admiro lo que hace, ella es extremadamente buena, es la más profesional, trabaja muy duro y cada vez es mejor en lo que ella hace".

Aunque siempre dominó el inglés, llegar a recibir instrucciones en ese idioma de una manera más técnica no fue nada fácil. "Me daban muy duro las lecciones en inglés, muchos términos que no entiendes y estás al aire. Fueron muchas lecciones chéveres, pero al fin y al cabo nuestro oficio, como en muchos otros, es montarte a la bicicleta y empezar a pedalear, sin pensarlo mucho".