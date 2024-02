Capítulo 332 completo Se Dice De Mí: Majida Issa fue un caso de éxito, aunque nadie creía en ella

Majida Issa es una actriz versátil, carismática, sexy y muy talentosa, logrando atrapar a millones de televidentes con sus diversos personajes en los que ha sido protagonista, antagonista y hasta cantante. Sin embargo, detrás del caso de éxito de su carrera, tuvo que luchar por reconocimiento y que las personas creyeran en su talento.



Nació en la isla de San Andrés, fruto de un romance entre Waydi Issa e Ylia Bellotto en el que es la mayor de tres hijas. Majida Issa pasó la gran parte de su infancia en la isla, pero en su adolescencia la familia se mudó a Bogotá, donde el cambio de ambiente fue un gran choque para ella.

Lo que sí tenía claro en su vida desde pequeña es que iba a ser actriz, disfrazándose y ofreciendo espectáculos teatrales en su casa a familiares y amigos. Cuando se graduó del colegio, reconoce, "no tenía idea para qué era buena, entonces dije 'lo único que me gusta es el teatro, lo que voy a hacer es estudiar teatro mientras decido qué hacer con mi vida'".

Aunque era un curso opcional, Majida Issa señaló que "cuando descubrí qué era realmente ser un actor, yo dije 'no quiero hacer otra cosa en mi vida, esto es lo mío'". Como es una mujer que cumple lo que se propone, decidió ser actriz y quiso prepararse con los mejores, por lo que no dudó en instalarse en México, el país de las telenovelas por excelencia.

Las lágrimas aparecen en sus ojos cuando recuerda las temporadas difíciles que pasó preparándose, cantando en un bar por propinas luego de estudiar y hasta poniendo en riesgo su salud. Se exigió a sí misma como le exigió a sus estudiantes de actuación al regresar a Colombia, por lo que se ganó la fama de ser "cuchilla".

Todo su esfuerzo para ser una gran actriz pudo haberse evitado, tal vez, si hubiera mencionado su línea familiar. Majida Issa es nieta de la primerísima actriz Teresa Gutiérrez, sobrina de Miguel Varoni y María Margarita Giraldo, tema que nunca mencionaba y que fue desconocido cuando empezó a aparecer en la televisión nacional. Su madre aseguró que en los castings le decían que "no era ni fea, ni bonita".

"Yo nunca se lo pedí, ella nunca me lo ofreció, sé que si se lo hubiera pedido seguramente lo hubiera hecho", recuerda sobre su abuela y la posibilidad de darle un impulso a su carrera, "pero, yo pensaba que decir 'soy nieta de Teresa Gutiérrez', era una responsabilidad muy grande para mí. No me gustaba pensar en la idea de utilizarla, por algo yo había estudiado y tenía que buscar mi camino".

Lo que sí construyó a lo largo de su vida fue una gran relación con su abuela, fuera de las cámaras, tanto así que fue la persona que estuvo a su lado en el momento en que murió. "Se sentó, puso su cabecita en mi hombro, nos agarramos de la manito y yo ahí lo supe. Le empecé a agradecer lo importante que fue en nuestras vidas y cuánto la amábamos", recordó.

Majida Issa pidió un préstamo para comprar el apartamento en el que vivía su abuela, pero en ese momento enfrentó una racha de falta de trabajo que la llevaron a casi perder el inmueble. Entonces llegó el casting de la bionovela de Helenita Vargas, La Ronca de Oro, papel que la marcó en la mente de los colombianos, pero para el que nadie creía que estaba preparada.

"Yo soy un caso de éxito, cuando nadie prometía que fuera un caso de éxito. Me decían: 'no, ella no está en el casting, no es que Majida Issa no se parece y además no canta, no, ella no'. No me veían dentro del perfil", recordó la actriz que, finalmente, enamoró a los colombianos con su interpretación.