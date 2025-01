Armando Plata Camacho nació en 1949 en Bogotá en una familia acomodada, pero su vida dio un giro cuando perdieron todo debido a la violencia en Tolima. Pasaron de vivir con lujos a radicarse en un barrio de invasión en Bogotá, enfrentando dificultades económicas y sociales.

Aunque su paso por la Escuela Militar le dejó muchas enseñanzas, como la disciplina y el constante desarrollo de sus capacidades, también un duro recuerdo, pues salió por la puerta de atrás.

(Lea también: 'Papuchis’ confesó que tras graves complicaciones de salud escuchó a Dios: "Una voz me susurraba" )

“Me echaron de la Escuela Militar por no ser sapo. Una noche vi un grupo de compañeros que estaban robando exámenes, no dije nada y, por no haber dicho, caí con ellos. Fue terrible”, recordó Armando Plata Camacho en Se Dice de Mí. Entre otras, el sueño de sus padres y de su abuelo era verlo convertido en un general, por lo que se decepcionaron con su salida.

Publicidad

Sin embargo, Armando Plata Camacho sabía que lo que quería era convertirse en locutor, debido a su interés en transmisiones radiales como las de la Vuelta a Colombia, por eso avanzó en su camino. Aunque empezó a estudiar Comunicación Social en Bogotá, abandonó la universidad porque no ofrecía formación práctica en radio.

Haciendo contactos, logró comenzar su carrera en Radio Continental y desde allí se consolido como un referente del medio. Más adelante se destacó en importantes emisoras como Caracol Radio y como narrador en canales como Discovery Channel y TNT.

Publicidad

Un día decidió abrirse camino en Estados Unidos y, pese a que inicialmente no corrió con la suerte que esperaba, terminó viajando en bicicleta desde Miami hasta Los Ángeles y la historia le dio la vuelta al mundo.

(Lea también: Rey Ruiz: secretos y confesiones del nuevo jurado de Yo Me Llamo )

Se Dice de Mí

Pionero en la industria musical

Los años 70 llegaron cargados de grandes experiencias para Armando Plata Camacho, unas buenas y otras no tanto. “Yo fumé marihuana. Me acuerdo de que leía noticias y llegó un momento en el que no sabía si lo que estaba viendo ya lo dije o lo iba a decir y en ese momento reflexioné: ‘no puedo seguir fumando marihuana porque estoy poniendo en riesgo mi profesión’. Desde ese momento hasta hoy nunca volví a usar marihuana”, subrayó.

Armando Plata Camacho impulsó la difusión del rock y organizó eventos innovadores como conciertos de gran escala en Colombia. Además, fundó varias empresas, como JPC Publicidad, logrando éxito en áreas como la producción de videos comerciales y la publicidad. También trabajó en CNN, consolidando su reputación global como locutor.

Publicidad

Hoy, a sus 75 años, es el presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y produce el programa "Global Hits", que se transmite en más de 300 estaciones de radio alrededor del mundo.