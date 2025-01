'Papuchis’ confesó que tras graves complicaciones de salud escuchó a Dios: "Una voz me susurraba"

El conferencista y locutor Juan Manuel Correal, más conocido como ‘Papuchis’, abrió su corazón en Se Dice De Mí , donde compartió los momentos en los que su vida ha estado en riesgo, las impactantes anécdotas en su carrera profesional, los difíciles momentos que ha atravesado y el día que aseguró escuchó la voz de Dios.

¿Quién es Juan Manuel Correal?

Juan Manuel Correal nació el 3 de noviembre de 1966 en la Clínica del Country en Bogotá. No obstante, cuatro años después, su familia regresó a su natal Cúcuta, donde, según él, creció en un ambiente de alegría, música y mucha diversión.

Durante su época de colegio “confundían mi alegría con rebeldía”, por lo que estuvo varias veces bajo matricula condicional. Pero lo que él no sabía era que esa expresión era una manifestación de su creatividad y energía, cualidades que más tarde lo ayudarían a destacarse en su carrera profesional.

Juan Manuel Correal ‘Papuchis’ recuerda su niñez con gran amor, una época en la que su creatividad lo hizo destacarse en su carrera como locutor. Se Dice De Mí

A los 16 años, decidió embarcarse en una nueva aventura, aceptando un intercambio estudiantil de un año en California, EE. UU., donde abrió los ojos a un nuevo mundo lleno de arte, cultura y experiencias que marcaron su adolescencia.

¿Por qué es conocido como ‘Papuchis’?

En principio, quiso estudiar Bacteriología en la Universidad de los Andes, en Bogotá, pero terminó participando en la emisora, de la cual se enamoró.

El personaje de ‘Papuchis’ nació espontáneamente durante una conversación entre amigos, en la que estaba presente su primo Alejandro Villalobos, quien también fue clave en su carrera como locutor. En esa charla, una joven lo llamó ‘Papuchis’, un término que le causó gracia.

Después de esa situación, adoptó ese apodo cuando, en plena emisión de radio, creó un personaje al que llamó ‘Papuchis’. "Entré a la cabina, pero lo que Alejandro, mi primo, no pensó es que yo le fuera a cambiar la voz. Este tipo se muere de la risa y me dice: '¿Pero quién habla?' y yo le digo: 'Papuchis'", contó entre risas.

Este personaje se convirtió en una parte fundamental del inicio de su éxito, permitiéndole conectar con su audiencia de una manera única y auténtica. Gracias a ‘Papuchis’, Juan Manuel Correal logró destacarse en el mundo de la radio y construir una carrera sólida y reconocida.

Así nació el personaje de Juan Manuel Correal conocido como ‘Papuchis’ Se Dice De Mí

El amor de Juan Manuel Correal por su papá

A pesar de haber cursado seis semestres de Bacteriología, su padre lo apoyó en su verdadero sueño y pasión. "Mi papá me dijo: 'Yo solo le voy a decir que lo que vaya a hacer, lo haga muy bien y que sea feliz en la vida’”, recordó conmocionado.

Hablar sobre su padre lo emociona y lo lleva hasta las lágrimas, pues aseguró que la conexión con él era inexplicable. "Mi compañero, el que me escucha, mi cómplice, el que me seca las lágrimas, me ofrece una cerveza, con el que escuchamos música y con el que nos disfrazamos para ganar los premios de la fiesta de disfraces”.

‘Papuchis’ salió ileso de tres accidentes

El periodista reveló que ha tenido tres accidentes de los que ha salido ileso de milagro. Uno de ellos ocurrió cuando iba en el carro de un amigo y fueron embestidos por otro vehículo. Segundos antes del impacto, Juan Manuel corrió la silla, salvándose de una posible tragedia. "El carro golpeó donde estaría mi cabeza si no hubiera encontrado la palanca unos segundos antes”, dijo.

Otro momento ocurrió cuando iba en el carro y, durante el trayecto, al tomar una curva, el vehículo salió de la vía y cayó a un abismo. "El carro quedó como una servilleta arrugada. Yo quería decir que estaba bien, pero no me salía el aire porque estaba golpeado. Ahí tampoco me maté”, recordó 'Papuchis’.

El tercer accidente del que salió ileso ocurrió en Bogotá, también mientras conducía. "Escuché una voz que me decía: '¡Juan!'. Frené en seco y vi un bus a toda velocidad. Veo cómo el bus arrollaba a otro carro, lo volcaba y lo estampaba contra un poste. Vi a la persona que pedía ayuda y le dije: 'Dios va a estar contigo'. Esa persona murió ahí”.

Una situación que partió su vida en dos

En 2009, sufrió un accidente cerebrovascular previo a una reunión de trabajo en Cucutá que lo obligó a llevarlo a urgencias. Esto fue el resultado de un episodio de estrés que le causó graves consecuencias.

Juan Manuel está plenamente convencido de que, mientras esto ocurría, escuchó una voz que interpretó como la de Dios. "Sentí mucha paz y una luz infinita. También una voz que me susurraba todo el tiempo 'todo está bien, todo está bien'. Como sabía que no podía hablar, lo único que hice fue abrir los ojos y sonreír", reveló.

Juan Manuel Correal ‘Papuchis’ y su experiencia al escuchar la voz de Dios tras un episodio grave de salud. Se Dice De Mí

A pesar de que recuperar su voz fue un proceso muy complejo, ya que le tomó más de un año, comenzó a replantearse su vida y sus prioridades.

Se casó por segunda vez y ahora comparte su vida basada en el amor, y sobre todo, en una fe profunda en Dios y en el destino que él le tiene preparado. Esta nueva etapa de su vida le ha brindado una renovada esperanza y una mayor conexión espiritual, permitiéndole enfrentar y superar los desafíos que trae consigo la vida.