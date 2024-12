Luifer Cuello recuerda pelea con Kaleth Morales de la que no se reconciliaron: "Cosa de peladitos"

A inicios de los 2000 el género vallenato tuvo una revolución con nuevas voces y nuevos talentos que posicionaron lo que se conoció como ‘la nueva ola’. Luifer Cuello fue uno de esos artistas que llegó con un estilo musical único que cautivó a una nueva audiencia que se enamoró, lloró y dedicó sus canciones.

Luifer Cuello nació en Valledupar, cuna del vallenato, motivo por el que desde niño se interesó por la música vallenata y empezó a experimentar. “Yo primero fui cajero y guacharaquero, pero no con caja y guacharaca, sino con un balde de trapear que teníamos en la casa y con un rallador viejo que tenía mi mamá en la cocina”, recordó.

Sus primeros pasos en la música los dio en Bucaramanga, ciudad en la que le pagaban 10 mil pesos en la noche por tocar la caja, pero se ofreció para reemplazar al cantante cuando quisiera descansar. “Cuando yo cantaba veía que a la gente le gustaba y ya me subieron a 20 mil”.

Luifer Cuello fue gran amigo de Kaleth Morales

Con Manuel Julián, su actual acordeonero, buscó crear su primera agrupación musical. Aunque era menor que él y tenía menos experiencia, cautivó al músico con su estilo para cantar. Así lo recuerda el acordeonero: “Fue a mi casa, saqué el acordeón y le dije que cantara. Mi papá, que siempre ha sido un apoyo musical para mí, estaba ahí y lo escuchó y le vio futuro”.

Luifer Cuello y Manuel Julián volvieron a ser un dúo musical, tras algunos años separados - Foto: Se Dice De Mí

Empezaron a presentarse y, de parranda en parranda, conoció a Kaleth Morales , hijo de Miguel Morales, con quien rápidamente hicieron un gran vínculo musical y amistoso. Mientras ambos construían su carrera musical, el fallecido cantante y compositor le entrega algunas de sus letras a Luifer Cuello.

“Él me entrega a mí una canción que se llama ‘Sin tener defensas’, nos metimos al estudio, nos costó 80 mil pesos grabar la canción. Kaleth graba los coros y Mane empeña un acordeón para nosotros poder salir en la música”, contó Cuello. Ese fue el demo de lanzamiento con el que Luifer y su acordeonero llegaron a firmar con Codiscos, gracias al hijo de Miguel Morales.

Así nació la nueva ola del vallenato

Tras ese primer impulso que recibió de su amigo y colega Kaleth Morales, Luifer Cuello y Manuel Julián graban el disco que revolucionó el vallenato, La nueva ola. Se trató de un trabajo que diferenció a la nueva generación de cantantes de aquellos más reconocidos. “Luifer le pone el nombre a toda esa generación y Kaleth es el que lo lleva a donde no había llegado”, resaltó Kanner Morales, cantautor vallenato.

Desde entonces, aunque a veces se abre el debate, muchos conocedores del género vallenato aseguran que Luifer y Manuel Julián son los padres de la nueva ola del vallenato, mientras que su gran amigo Kaleth Morales definitivamente fue el que portó la corona del movimiento que también acogió a Peter Manjarrés, Silvestre Dangond, entre otros.

Luifer Cuello ha cautivado a un importante sector fanático del vallenato con su voz única en canciones tan famosas como ‘A chillar a otra parte’, ‘La nueva ola’, ‘Tu indiferencia’, ‘Aquí estás conmigo’, entre otras.

Kaleth Morales murió peleado con su gran amigo Luifer Cuello

Kaleth Morales murió el 24 de agosto de 2005 - Foto: @kaleth_morales

En medio del éxito que Luifer Cuello y Kaleth Morales empezaban a conseguir fruto de sus canciones, llegó un momento en el que tuvieron una fuerte diferencia por un tema musical. Hoy en día no recuerda cómo surgieron los hechos, pero señaló que “fue una cosa de peladitos que se podía solucionar. Él, donde sea que esté, sabe que lo quiero y lo aprecio y yo sé que él me quería mucho a mí”.

A pesar de la fuerte amistad que habían construido, el ego fue más grande y Miguel Morales tuvo que intervenir. “El maestro Miguel Morales, que lo respeto y lo admiro, me dijo por teléfono: ‘Dejen esas peleas de peladitos, voy a organizar un almuerzo, [Kaleth] ya viene para acá viajando para que se arreglen, ustedes se quieren mucho y son buenos amigos”, recordó.

Lo más triste de ese día que prometía ser una reconciliación entre dos grandes amigos es que terminó siendo el último de Kaleth Morales con vida. “Lastimosamente el día que él venía para Valledupar para organizar el almuerzo, ese día se accidentó y murió”.

Las veces que Luifer Cuello ha estado cerca de la muerte

Han sido varios los momentos en los que el cantante ha estado cerca de morir, víctima de los malos tragos y la delincuencia. Una de esas ocurrió durante una presentación en El Banco, Magdalena, cuando no accedió a la petición de una canción que le hizo un hombre del público.

“Le dije: ‘Mi hermano, no me la sé’. El caso es que el man estaba como borracho, se molestó y saca la pistola para meterme un tiro. Me iba a matar ese día en pleno concierto en El Banco, Magdalena, pero gracias a Dios, el equipo que me cuidaba le metieron la mano en el gatillo”, narró el cantante.

Luifer Cuello contó las veces que estuvo cerca de morir - Foto: Se Dice De Mí

Otro momento ocurrió cuando a su casa se metieron dos hombres armados a robar. “Amarraron a mi mamá, me amarraron a mí, amarraron a mi hermano y a mi papá le pegaron un cachazo. Nos quitaron todo, duraron una hora en la casa”, recordó Luifer Cuello, pero lo peor de la situación fue que los ladrones, en medio del atraco, “me pidieron fotos, yo amarrado y me pidieron foto”.

El amor de Luifer Cuello por su mamá

Su mamá siempre fue su gran amor y todavía hoy se conmueve al recordarla y todo lo que sufrió por sus travesuras en la adolescencia. En una de esas, sus amigos le colocaron el apodo de ‘La Llorona’ a su progenitora, quien salía en las noches con su bata blanca y llorando, buscando al jovencito que, de fiesta en fiesta, no aparecía.

Hace año y medio el cantante tuvo que enfrentar la muerte de ese gran amor. “Yo tenía mucha angustia porque yo vivo del canto y ella vivía de ser pastora, vivía de su voz, y que le dé ese cáncer y le paralice una cuerda vocal y que le cambie la voz, para mí fue muy duro”.

Tras enfrentar múltiples complicaciones, la mujer falleció y, todavía hoy el cantante se conmueve hasta las lágrimas al recordarla. “Hoy lloré al llegar a la casa porque mi mamá no llegó a conocer la casa que yo compré”.

Lo nuevo de Luifer Cuello

Tras una paisa musical, luego de separarse de su acordeonero y tratar de seguir con otros músicos con los que también se separó el mismo año. Luifer Cuello está de regreso con nueva música y con su aliado Manuel Julián en el acordeón. Están presentando Tendencia, un trabajo musical con el que prometen nuevamente cambiar el rumbo del género vallenato.