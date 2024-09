¿Por qué la presentadora María Clara Rodríguez acabó en un centro de rehabilitación?

La presentadora María Clara Rodríguez supo desde pequeña que quería ser una estrella. Inteligente, bella y decidida, esta bogotana siempre ha tenido la mente puesta en el éxito, sin embargo, un momento de reencuentro consigo misma la llevó a replantearse toda su existencia.

¿Quién es María Clara Rodríguez?

María Clara Rodríguez es una modelo e influenciadora colombiana. Representó a Cundinamarca en el Reinado del Mar, llevándose la corona de la edición 2009 del concurso.

"Yo quería ser reina de belleza, soñaba con estar en medios y desde muy chiquita empecé a hacer estas cosas", confesó la bogotana.

Es hija de un militar, por lo cual desde una temprana edad tuvo que acostumbrarse a los constantes cambios de residencia e incluso, de identidad, para poder preservar su seguridad.

Cuando tenía 16 años su padre le informó que, por asuntos laborales, debían irse a vivir a Estados Unidos. La noticia cayó mal en María Clara, quien no quería separarse de su pareja ni abandonar la vida que tenía en Colombia.

Esto ocasionó que viviera una profunda depresión, la cual acabaría desencadenando en ella problemas alimenticios, un mal con el cual luchó durante varios momentos de su vida.

Tras realizar sus estudios universitarios, se le abrieron las puertas en la televisión con el programa 'Sweet, el dulce sabor del chisme'. Sus amigos y familiares dicen que siempre la vieron como una persona que desenvolvería como pez en el agua frente a las cámaras.

A pesar del éxito que se le auguraba, decidió internarse en una clínica para adicciones. Según ella, curiosamente, fue una época hermosa de su vida, puesto que allí comprendió que tenía problemas de codependencia.

"Fue grandioso para mí enfrentarme a la vida real, incluso me quebré económicamente, pero aun así, recuerdo eso como lo mejor que me ha pasado, porque fue aterrizar en una realidad que yo no tenía ni idea de quién era", destacó.

¿Quién es el esposo de María Clara Rodríguez?

Cuando tenía 12 años empezó a sentir un enamoramiento por Santiago González. Para él, el tema de la diferencia de edad era problemático, por lo cual no fue sino hasta años después que floreció su relación.

"Yo siempre vi que ahí podría haber una buena pareja, porque se complementaban en muchos aspectos de la vida", dijo el papá.

En 2009, mientras ostentaba el título de Reina del Mar, el empresario le propuso matrimonio.

En algún punto, María Clara Rodríguez comenzó a tener cuestionamientos por la vida que había tenido hasta ese momento y acabó divorciándose. La noticia sorprendió a su familia y sus cercanos, quienes pensaron que el matrimonio sería hasta que la muerte los separara.

Sin embargo, el destino los volvería a unir y acabaron reconectándose. Las cosas escalaron rápidamente y acabaron teniendo 3 hijos.

¿Qué estudio María Clara Rodríguez?

Tras vivir una temporada en Estados Unidos, María Clara Rodríguez regresó a Colombia y estudió Ciencias Políticas, carrera para la cual se ganó una beca por su buen puntaje en las pruebas de Estado.

