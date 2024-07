Natalia Durán abrió su corazón, reveló los abusos de su padre y cómo superó el cáncer

La actriz y modelo Natalia Durán ha vivido dolorosos momentos en su vida: su padre biológico la violentó sexualmente, padeció el síndrome de Asia y la diagnosticaron con cáncerde tiroides. La modelo abrió su corazón en Se dice de mí y, en el 2022, contó sus fuertes experiencias.

>>> Lucumí, de Sábados Felices, fue secuestrado antes de entrar al programa

La caleña de 40 años relató que a muy temprana edad huyó de su hogar junto a su madre debido a la violencia que ejercía su padre biológico. “Yo era muy chiquita, pero me daba pánico, él me daba mucho miedo. Yo experimenté mucha violencia no sólo contra mí sino contra mi mamá. Entonces me acuerdo mucho de la rabia que sentía del daño que le hace a mi mamá, del miedo que le tenía”, aseguró Durán.

La vida de Natalia cambió cuando su madre comenzó otra relación. Cuando la nueva familia se consolidó, a los 9 años Natalia aceptó el apellido del esposo de su mamá como propio y dejó de ser Natalia Segura.

Publicidad



“Para mí, cuando me cambiaron de apellido fue muy importante, ya tenía como una dignidad, tenía un lugar digno, alguien que me reconocía, me amaba, no tenía que ver con ese pasado”, señaló la modelo, quien tomó el apellido Durán de su padre adoptivo.

Como parte de los nuevos cambios se trasladaron de Cali a Bogotá. Los padres le dieron a Natalia una noticia que tanto anhelaba: tendría un hermano. Sin embargo, más adelante la vida le tendría una inesperada y dolorosa prueba, pues su madre fue diagnosticada con cáncer.

Publicidad

“En un momento casi que murió clínicamente, se le llenaron los pulmones de agua y se fue y finalmente la pudieron traer otra vez. Ella me habló y me dijo que lo que ya había experimentado es que le quedaban tres meses de vida y que la razón por la cual no se había ido era porque ella quería tener la oportunidad de cerrar el ciclo conmigo, como yo estaba en esta rebeldía y no aceptación de la situación”, afirmó la modelo caleña.

Aunque la madre de Natalia experimentó una mejoría, a los tres meses de ese episodio falleció. Después, Durán decidió validar el bachillerato y, con el cartón en la mano y muchos sueños por cumplir, viajó a Londres para desarrollar su carrera como modelo.

>>> Miguel Borja, de la selección Colombia, reveló cómo lo afectó el conflicto armado

Al año siguiente regresó y con 18 años comenzó su trayectoria como actriz en televisión. Con sus primeros sueldos decidió operarse lo senos.

Publicidad

A los 18 años quedó embarazada. La vida siguió y la volvió a sorprender con la llegada de su segunda hija. Sin embargo, la relación con el cantante Juan Durán, padre de las niñas, se deterioró.

A los 25 años, Natalia vuelve a quedar en embarazo de su nueva pareja, esta vez fue madre de un niño llamado Dante. La relación tampoco funcionó.

Publicidad

Aunque su carrera era un éxito, algo de su pasado no la dejaba avanzar, pero no sabía qué la atormentaba. Natalia Durán recordó cómo su padre la había abusado en repetidas ocasiones oportunidades desde que ella era una bebé. “Fue doloroso, pero creo que fue más liberador que doloroso”, aseguró la modelo y actriz.

Recuperada de su alma, la modelo empieza a sentir durante dos largos años dolores inexplicables que las mandan a la clínica hasta que empiezan a estudiar la posibilidad de que ella padezca síndrome de Asia, una enfermedad autoinmune relacionada con las prótesis de silicona.

>>> El susto que vivió Mr. Black cuando era vendedor ambulante: "Pensaban que el muerto era yo"

Natalia Durán recibió este diagnóstico y al mismo tiempo el de cáncer de tiroides. La actriz y modelo afrontó estas batallas y las superó victoriosamente.

Publicidad

Reviva el capítulo completo de Se dice de mí aquí: