Wilfran Castillo es uno de los compositores más destacados de Colombia. En su repertorio hay obras que han interpretado artistas de la talla de Víctor Manuel, Felipe Peláez, el Binomio de Oro y Silvestre Dangond, entre otros. En Se Dice de Mí abrió su corazón para contar cómo llegó a componer canciones tan exitosas y habló hasta de la muerte de su tío Omar Geles.

Nacido en 1976 en Valledupar, Wilfran Castillo se fue abriendo camino en la música desde que era muy joven. Por su exitosa carrera se reconoce que lleva en la sangre ese poder musical de un orgulloso hijo de la cuna del vallenato en Colombia, aunque siempre soñó con ser futbolista. Sus seres queridos lo recuerdan también como un niño inquieto.

“Yo era un niño terrible, estoy completo porque Dios me ha querido mucho. Para no hacer mandados, me subía al techo de la casa y de ahí me bajaban con una correa”, recordó entre risas en Se Dice de Mí.

Sobre sus inicios en la música, Wilfran Castillo aseguró que fue clave el oído y la compañía de su tío, el también compositor Omar Geles, fallecido el 21 de mayo de 2024, quien al escuchar la primera canción que escribió, llamada ‘Sueños de olvido’, le dijo: “si esa es la primera, tú vas a ser el mejor compositor”.

Wilfran Castillo define a su esposa como su inspiración constante Se Dice de Mí

¿Qué canciones ha escrito Wilfran Castillo?

Compositor de más de cuatrocientos cincuenta temas, Wilfran Castillo es reconocido por colegas como “un grande”. Entre sus canciones se destacan ‘Arroyito’, que ha interpretado con gran éxito Fonseca; ‘Una hoja en blanco’, cantada por Esmeralda Orozco y Omar Geles, ‘Que me faltes tú’, de Los Diablitos, ‘Tu olvido’, ‘Por qué tanto silencio’, ‘La llevaré en mi alma’ y muchas más.

“Yo estoy bendecido, yo soy una persona que reconoce el acto de escribir canciones no como un mérito propio, sino como una bendición. Es como si mi cuerpo fuera un puente por el cual Dios quiere transmitir mensajes, por eso siempre procuro que los mensajes sean positivos”, subrayó Wilfran Castillo, también conocido en el medio artístico como Dobleuu.

Los cantantes de vallenato y grandes amigos de Wilfran Castillo destacan que tanto él como su tío Omar Geles son los grandes compositores de este género musical.

“La riqueza de Wilfran Castillo radica en lo sentido de sus letras, además de un manejo armonioso inmenso. Tiene un sello propio, que es lo más valioso para nosotros como compositores”, aseguró el cantautor Felipe Peláez, quien agregó que gran parte de su carrera se la debe a Dobleuu.

Wilfran Castillo confesó en Se Dice de Mí que la canción favorita de sus composiciones es ‘No quería engañarte’, que la grabó Víctor Manuel.

El dolor por la muerte de Omar Geles

De otro lado, Wilfran Castillo reconoció el dolor que ha enfrentado por la muerte de Omar Geles: “Mi vida se partió en dos, un antes y un después”.

Además, dio detalles de los últimos días de vida de su tío. Contó, entre otras, que antes de su muerte Omar Geles ya había tenido dos desmayos a los que no le puso atención.

Wilfran Castillo y Omar Geles siempre fueron muy cercanos Fotos Instsagram: @wilfrancastillo

“Mira, ahí está su mamá, tiene 88 años y le toca lidiar con ese dolor por el descuido de él. Yo se lo reprocho a él, cuando tengo mis momentos. Créeme que todos los días a las 7 de la noche yo tengo que buscar qué hacer, porque a esa hora me dieron la noticia, y me pongo a ver algo que me mantenga distraído, porque a esa hora es como si yo me muriera todos los días, así te lo digo. Mi vida está dividida en dos partes, desde el día que murió Omar para atrás y desde ese día para adelante. Ese man era mi corazón”, subrayó.

Y es que para Wilfran Castillo Omar Geles no solo fue su tío, sino su amigo, su guía, su inspiración y el pilar que lo impulsó a creer en sí mismo cuando cudaba. Su ausencia ha dejado un vacío inmenso, pero también le ha enseñado a valorar los momentos compartidos en familia.

“Él debe saber que tengo rabia con él, porque tenía que cuidarse. No le digo: ‘nos dejaste a todos dolidos, jodidos, por un descuido’, pero él sabe que yo lo siento, o sea, no se lo recrimino, pero sabe que por dentro yo lo siento. Digo ‘cómo te vas a descuidar así, o sea cómo nos vas a matar de esa forma si pudiste haber ido a un médico’”, puntualizó.

Y es que el vacío que dejó Omar Geles en su familia es innegable. Según comentó Wilfran Castillo, “todos hoy en día tenemos un emprendimiento gracias a él. Omar el 60% de lo que ganaba lo invertía en su familia y nunca lo vi negarle nada a nadie”.

El asesinato de su acordeonero

Aunque inicialmente Wilfran Castillo solo era compositor, con el auge de las redes sociales y acompañado de su guitarra empezó a cantar y a promocionarse como cantautor por este medio.

En este camino, su corazón también recibió un duro golpe. En septiembre 2022 el acordeonero Luis León, alguien que entendía su esencia y le daba vida a sus canciones con cada nota, fue asesinado a los 33 años en medio de un robo. “Ese fue el primer duelo fuerte que tuve, a mí nunca se me había muerto un primo ni siquiera”, reveló Wilfran Castillo en Se Dice de Mí.