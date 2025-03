Diva Jessurum contó que perdió un bebé en plena grabación de Se dice de mí: "Estaba muy ilusionada"

Diva Jessurum es una reconocida y querida periodista colombiana que ha atrapado a millones de televidentes con sus historias de impacto en programas como 'Se dice de mí' y 'Expediente final' , contando los hechos detrás de la vida y muerte de los famosos. Su compromiso con el trabajo ha sido tal que llegó a afectar su salud.

En una reciente entrevista en el programa 'Bravíssimo', la también escritora nacida en Barranquilla reveló cómo ha construido una carrera exitosa. Jessurum resaltó que no ha sido cuestión de suerte, sino de esfuerzo.

La presentadora indicó que desde niña sus juegos y más grandes sueños estaban relacionados con ser periodista, tener una gran casa en Bogotá y siendo una mujer independiente. A lo largo de los años, luchó por que eso fuera realidad. "Sí se puede construir la vida que uno puede tener, lo que pasa es que uno no se puede tirar en la cama y esperar a que llegue el productor que descubra tu talento".

Diva Jessurum contó que perdió un bebé en medio de una grabación

Jessurum aseguró que para llegar a la vida que tiene hoy en día, tuvo que hacer muchos sacrificios en el pasado, algunos de ellos que llegaron a afectar su salud. Un episodio trágico de su vida ocurrió en la grabación del primer capítulo de 'Se dice de mí' .

"Yo perdí a mi segundo bebé y tiene que ver con Silvestre Dangond ", aseguró Diva Jessurum en el programa de entrevistas. La barranquillera explicó que justo cuando quedó en embarazo de su segundo hijo, le aprobaron el proyecto de 'Se dice de mí', un programa en el que revela detalles desconocidos de la vida de los famosos.

Su compromiso para que el proyecto fue tal que, decidió no decirle a nadie que estaba en embarazo y se fue a hacer la grabación. "Yo no le había dicho a nadie que estaba embarazada. Me fui a hacer el primer 'Se dice de mí', lo hice en Medellín y después me fui hasta La Guajira, me metí en una zona destapada a entrevistar a su papá y cuando llegué había perdido el bebé".

La mujer de 49 años resaltó que muchas mujeres al enterarse que están esperando un hijo "dicen ‘estoy embarazada, me quedo quieta, dejo de trabajar y no hago nada’. Yo dije 'bueno, mi vida sigue'"; sin embargo, reconoció que para ese momento "estaba muy ilusionada".

Diva Jessurum contó que en ese momento de su vida "había rezado mucho por tener bebés y le había pedido mucho al cielo para que me lo regalara. Pero estaba trabajando, fue algo que yo no busque y fue algo que se me presentó. Han sido muchos los sacrificios y mucha parte de mi vida que he dejado en los medios de comunicación".

