Video | Marc Anthony se enojó con el público en Barranquilla: "Pa'l carajo"

Una situación incómoda pasó el cantante neoyorquino Marc Anthony en medio de su presentación en el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla. El salsero se mostró bastante molesto cuando uno de los asistentes al evento le lanzó una botella de agua.

Video: le lanzan botella a Marc Anthony en Barranquilla

En medio del desarrollo del Carnaval de Barranquilla uno de los eventos más esperados por los asistentes es el Metroconcierto, evento que se lleva a cabo desde el 1 y hasta el 4 de marzo y que cuenta con la participación de artistas como Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Jessi Uribe, Gusi, entre otros.

Cuando fue el turno de Marc Anthony en subir al escenario, miles de fanáticos se emocionaron por la presencia del neoyorquino. Pero mientras en intérprete de canciones como 'Flor pálida' o 'Vivir mi vida' una de las personas que estaba entre el público lanzó una botella de agua al escenario.

La situación desencadenó la molestia del cantante, quien decidió no quedarse callado y expresar su molestia a los asistentes. Marc Anthony reclamó que siempre se siente acogido y respetado por el público colombiano, pero que este acto le parecía una falta contra él.

El artista de 56 años hizo una pausa en su presentación ante el público barranquillero y dijo: "Les voy a decir algo. El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era, cojones. Oíste, no, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia pero, si me tiran algo, 'pal' carajo!'".

En redes sociales, el video del momento se hace viral y muchos internautas critican que los asistentes tengan este tipo de comportamientos que pone en riesgo a los artistas que están sobre el escenario y a otras personas del público. "Se está volviendo costumbre, la actitud del público con los artistas", "Es un hombre que se defiende. Es una falta de respeto para un artista", "Hay personas que no conocen la palabra respeto y educación".

Marc Anthony ya había sido golpeado con una botella en Medellín

Desafortunadamente, esta no es una situación ajena para Marc Anthony y, especialmente, en Colombia. En 2022, el artista de origen puertorriqueño hizo parte del concierto de la feria de las flores en Medellín y vivió una experiencia similar.

Durante su presentación, el artista expresó: "A mí lo que me hace falta es un aguardiente". Las palabras del famoso fueron tomadas muy enserio por parte del público, tanto así que una persona le lanzó una botella al cantante, quien reaccionó con un grito en medio de la canción que estaba interpretando.

Finamente, Marc Anthony dijo ese día que "no lo tiren. Yo lo compro". En redes sociales se critica que algunos asistentes a los conciertos no aprendan la lección y sigan lanzando objetos al escenario.