El susto que vivió Mr. Black cuando era vendedor ambulante: "Pensaban que el muerto era yo"

Aunque la fama le trajo mucha abundancia a Mr. Black, el artista cartagenero no siempre tuvo las facilidades económicas para poder solventar sus necesidades. La precaria situación hizo que saliera a trabajar en las calles, donde no siempre la tuvo fácil.

Las carencias en la casa de Mr. Black fueron latentes desde su infancia. Para poderlos mantener, su madre debió dejarlo al cuidado de sus abuelos para trabajar en Maicao y enviar plata para su sostenimiento.

"Mi abuela siempre estuvo conmigo, es más que todo mi segunda mamá. Ella está en el cielo y la recuerdo como un ángel", comentó el artista, quien asevera que ella llegó a pelearse con una de sus vecinas por defenderlos.

Antes de alcanzar la fama, Mr. Black se ganaba la vida como vendedor ambulante. Vendía casetes, fritos e incluso limpiaba vidrios, por lo cual considera que siempre ha tenido la vena del emprendimiento. Precisamente, cuando trabajaba en la calle se vio inmerso en un fuego cruzado que acabó con la vida de una joven.

"Yo estaba vendiendo mis dulces en medio de un picó y mataron a una muchacha. Se formó una plomera, de esas que se acostumbraban a dar ahí en el barrio, y cayó la muchacha encima de mí, me cayó sangre. Nunca se lo había contado a nadie", confesó el músico a Se Dice De Mí.

El intérprete reveló que, de la impresión, perdió el conocimiento: "La gente pensaba que el muerto era yo, porque del susto me desmayé, quedé ahí tirado. Yo también hasta pensé que me habían herido".

Mr. Black quedó marcado por la muerte de su hijo

Otro de los momentos difíciles que ha tenido que vivir el artista de champeta ha sido la pérdida de su hijo mayor, quien falleció de manera súbita mientras jugaba un partido de fútbol.

"Fue muy duro, yo iba manejando el carro porque nosotros queríamos llegar a la clínica. Cuando lo vi ahí tirado. Uno espera que se vaya alguien, pero no un hijo. Eso me duele, todavía me sigo doliendo, pero yo he tratado de mutar ese dolor a lo bueno. Lo tengo ahí como un ángel", comentó Mr. Black.

