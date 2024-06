Mr. Black, el vendedor ambulante que se convirtió en "el presidente" de la champeta

Décadas en el mundo de la música, más de 40 premios y un sinfín de canciones han posicionado a Mr. Black como uno de los principales exponentes de la champeta. Sin miedo a los retos, el cartagenero ahora espera internacionalizar el género que lo define.

Los difíciles inicios de Mr. Black en el mundo musical

Mr. Black nació en el baño de un hospital de Cartagena, puesto que el lugar estaba tan copado que su madre no alcanzó a llegar a una de las salas. Vivía en un contexto de escasez económica, por lo cual ella debió dejarlo con sus abuelos para poder trabajar.

Desde una edad temprana comenzó a rebuscársela para poder sobrevivir, convirtiéndose en un trabajador ambulante; vendió fritos, dulces, pescado, se metió en el boxeo e incluso limpió vidrios. Fue descubierto, casi por accidente, y el rumbo de su vida cambió por completo.

"Desde muy pequeño me gustó la música", confesó el artista, quien comenzó a tener reconocimiento tras robarse el show en un rumbeadero local.

Así fue la muerte del hijo de Mr. Black

Edwin Antequera Jr. murió en medio de un partido de fútbol. "Él le dijo a su hermana que iba a jugar, la esperó y cuando estaba jugando, él dice que tiene un dolor. No jugó ni 15 minutos. Se fue para una esquinita y ahí cayó", rememoró Yuranis León, esposa de Mr. Black.

"Fue muy duro, yo iba manejando el carro porque nosotros queríamos llegar a la clínica. Cuando lo vi ahí tirado... uno espera que se vaya alguien, pero no un hijo. Eso me duele, todavía me sigo doliendo, pero yo he tratado de mutar ese dolor a lo bueno. Lo tengo ahí como un ángel", comentó Mr. Black.

¿Por qué Mr. Black se fue a Estados Unidos?

Mr. Black y Yuranis León se fueron del país con el objetivo de internacionalizar el género, un sueño que tenían desde hace años. Para el cartagenero, "a la champeta le falta peso a nivel mundial".

Diferentes artistas nacionales han aplaudido la decisión de la pareja, la cual no es fácil, pues en Colombia ya estaban posicionados y tenían un estilo de vida acomodado. "Llegar a Estados Unidos es comenzar de cero, es comenzar a mostrarle al mundo lo pegajoso de su ritmo, a invitar a la gente a que baile, a que se contagie de esa alegría que tiene esa música", comentó la periodista Siad Char.

Pese a que su proyecto ahora está en Norteamérica, dice que es algo temporal, pues algún día espera volver a disfrutar de su país natal.

¿Cuál es el verdadero nombre de Mr. Black?

El verdadero nombre del cantante de champeta Mr. Black es Edwin Antonio Antequera Mercado.

