Festival Internacional de Artes Vivas, el renacer de la escena teatral en Bogotá: así será

Elreconocido dramaturgo y director Fabio Rubiano está empeñado en que Bogotá vuelva a vibrar con la magia del teatro. A través del Festival Internacional de Artes Vivas, espera llenar el vacío que dejó el desaparecido Festival Iberoamericano de Teatro, que durante años fue un referente cultural.

>>> De esposos a amigos: Fabio Rubiano y Marcela Valencia, “inseparables para toda la vida”

Con el apoyo de Octavio Arbeláez, director del Festival Internacional de Teatro de Manizales, y tras cuatro años de planeación, el Festival Internacional de Artes Vivas logró reunir esfuerzos de la Alcaldía de Bogotá, el Gobierno Nacional, la Cámara de Comercio de Bogotá y gestores culturales independientes.

“Es recuperar la fiesta de Bogotá. Yo siempre lo he visto así: Barranquilla tiene el Carnaval; Cali, la Feria, todos tienen como su fiesta y la gran fiesta de Bogotá, durante muchos años, fue el Iberoamericano, que hoy será el Festival de las Artes Vivas”, dice el actor y amigo de Fabio Rubiano, Julián Román.

Publicidad

En 2024, el Festival Internacional de Artes Vivas el invitado de honor será el Pacífico colombiano, en un esfuerzo por visibilizar y destacar la riqueza cultural de territorios que históricamente han sido marginados.

>>> Actor Fabio Rubiano revela tragedia que marcó su infancia: “Llegó con el cráneo fracturado"

Publicidad

“Las artes vivas, las artes escénicas, no tienen color político, eso es otra cosa. Yo puedo defender una posición, defender una causa, pero esto no tiene por qué ser una causa, mis obras no tienen por qué ser esa causa, el Teatro Petra no es esa causa”, enfatiza el artista.

Para Festival Internacional de Artes Vivas están invitados más de 100 grupos y artistas provenientes de distintas partes del mundo.

“Estudié muy bien la programación y es estupenda, yo recomiendo al público bogotano que no se pierda este gran acontecimiento”, aseguró el director de cine, teatro y televisión, Jorge Alí Triana.

La amplia oferta incluye presentaciones que van desde la danza y el teatro tradicional hasta propuestas que mezclan lo urbano, como el rap y el hip-hop, mostrando así la versatilidad y el dinamismo del arte contemporáneo.

Publicidad

¿Cuándo es el Festival Internacional de Artes Vivas?

El Festival Internacional de Artes Vivas, FIAV Bogotá, se realiza del 4 al 14 de octubre del 2024 en calles, salas, plazas y parques de la capital colombiana.

Se trata de la fiesta artística que busca convertir a Bogotá en la ciudad de las artes vivas en el mundo. Para ver la programación del Festival Internacional de Artes Vivas puede hacer clic aquí.