La actriz María Margarita Giraldo confesó que lleva 8 años sin actuar: “Me retiraron”

María Margarita Giraldo, reconocida actriz y cantante colombiana, ha sido una figura destacada en la televisión nacional, con papeles memorables en novelas como Pasión de Gavilanes y Vecinos. Proveniente de una familia de artistas, es hija de la famosa Teresa Gutiérrez, medio hermana del actor Miguel Varoni y tía de Majida Issa. Sin embargo, a pesar de su importante carrera, Giraldo ha estado ausente de la pantalla durante los últimos ocho años.

Una confesión que impactó a sus seguidores

La actriz sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram, donde expresó: “Muchos artistas comunican su retiro de la actuación. Yo confirmo es que ME RETIRARON de mi profesión. He hecho muchísimos castings, como se usa ahora desde mi casa y me he convertido en luminotécnico, camarógrafo y hasta directora sin resultado alguno. Gracias a Dios, no me falta su provisión ni necesito mi trabajo”.

María Margarita Giraldo, hija de Teresa Gutiérrez, cuenta las razones por las que dejó de actuar Foto: Caracol Televisión

Estas palabras impresionaron a sus colegas y amigos, generando un debate sobre la situación actual de los actores en Colombia.

En una reciente entrevista con La Red de Caracol Televisión, Giraldo explicó: “Soy una mujer muy feliz de la mano de Dios, no me gusta quejarme, no tengo por qué quejarme, pero sí es un fenómeno que está pasando actualmente y sobre todo a mí y a muchos colegas”.

La actriz señaló que este fenómeno ha estado ocurriendo desde antes de la pandemia, pero se ha agudizado en los últimos años.

Ocho años sin actuar

Desde 2016, Giraldo no ha trabajado en seriados ni novelas. Su último proyecto en televisión fue Manual para ninjas y en cine, un cortometraje en 2017 junto a Vicky Hernández.

La actriz considera que su larga experiencia actoral no ha sido valorada adecuadamente.

“Eventualmente recibo a través de Actores Sociedad Colombiana de Gestión una plata, dos remuneraciones al año. Se recibe algo y no me quejo. Y gracias a que Dios me ayudó a invertir bien la platica, no tengo ningún rencor”, señaló.

Preocupación por sus colegas

Giraldo también expresó su preocupación por aquellos colegas que sí requieren el dinero.

En los últimos años, ha presentado varios castings, pero ninguno ha tenido éxito. “Aspiro como mi mamá a morir trabajando, con buena salud como lo hizo ella”, enfatizó.

El legado de una familia artística

En una entrevista con Se Dice De Mí en 2020, Giraldo agradeció la influencia de su familia artística, pero también reconoció los desafíos de ser hija de una figura pública como Teresa Gutiérrez.

“Nosotros los artistas somos seres que sufren, seres que gozan, seres que lloran, pero que tenemos la gran bendición de poder hacer catarsis de todas nuestras dificultades y problemas a través de nuestros personajes, para mí esto es invaluable”, relató.

María Margarita Giraldo es una mujer talentosa, sensible y trabajadora que le abrió su corazón a Colombia. Todo el país la recuerda gracias a sus inolvidables personajes en icónicas telenovelas.