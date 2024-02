Majida Issa recuerda el momento en que su abuela Teresa Gutiérrez murió en su hombro

Majida Issa revela detalles de la relación que construyó con su abuela Teresa Gutiérrez, sus amigos y familiares fueron testigos del gran amor que las unió hasta el último momento.



Un detalle que pocos conocen de la actriz Majida Issa es que viene de una línea familiar que brilla frente a las cámaras, pues es nieta de la primerísima actriz Teresa Gutiérrez, sobrina de Miguel Varoni y María Margarita Giraldo. Sin embargo, este fue un tema del que ella no hablaba cuando empezó a buscar su propio espacio en la televisión.

Aunque tenía una gran vínculo con Teresa Gutiérrez, señala que nunca llegaron a hablar sobre la actuación. "De lo único que mi abuela me habló cuando hablábamos de actuación es de la disciplina y del respeto por el equipo. Aprenderse los textos, llegar puntual, respetar al compañero, escuchar al compañero, cumplir con lo que me toca, el equipo somos todos. Eso era lo que mi abuela le importaba".

Luis Felipe Salamanca, libretista y amigo de Majida Issa recuerda que "Teresa la adoraba. Teresa a pesar de que todo el mundo pensaba que era una persona muy dura, era una persona inmensamente tierna con sus amigos y con la gente que quería. Y yo creo que Majida también tiene el mismo tipo de sentimientos hacia la gente entrañable, a la gente que ella quiere".

Por ese mismo vínculo con su abuela, Majida Issa nunca quiso pedirle que le ayudara a abrir su camino en la actuación. "Yo nunca se lo pedí, ella nunca me lo ofreció, sé que si se lo hubiera pedido seguramente lo hubiera hecho", aseguró.

Además, no lo hizo porque sabía lo que significaría. "Yo pensaba que decir 'soy nieta de Teresa Gutiérrez', era una responsabilidad muy grande, era defender un nombre de una mujer a la que amaban todos los colombianos. No me gustaba pensar en la idea de utilizarla, por algo yo había estudiado y tenía que buscar mi camino".

Ese amor entre Majida Issa y Teresa Gutiérrez hizo que fuera ella quien estuviera a su lado cuando partió del mundo terrenal. "Ese día ella había estado enfermita, con dolor de estómago, con malestar. Como siempre, me hizo un chiste, 'qué vejez tan hp' y nos reímos las dos, pero hubo un instante en que yo recuerdo que le miré la barriguita y le miré la cara y lo supe".

La actriz pidió una ambulancia y puso todo en manos de Dios, sabiendo que su abuela no disfrutaba de los hospitales. "Se sentó, puso su cabecita en mi hombro, nos agarramos de la manito y yo ahí lo supe. Le empecé a agradecer lo importante que fue en nuestras vidas y cuánto la amábamos", detalló sobre el último momento de Teresa Gutiérrez en su casa.