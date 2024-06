Las picardías de Eliseo Herrera, uno de los primeros Corraleros de Majagual

El reconocido Eliseo Herrera, uno de los músicos que hicieron parte de Los Corraleros de Majagual, fue toda una eminencia en el ámbito de la interpretación y los trabalenguas. Aunque hace varios años falleció, sus cercanos lo recuerdan con cariño y jocosidad, no solo por su coqueta personalidad, sino también por sus pillerías.

'Tres tigres', 'La burrita' y 'La adivinanza' fueron solo algunos de los éxitos de Los Corraleros de Majagual en donde Eliseo Herrera puso su sello.

El llamado 'Rey del trabalenguas' tenía un talento nato para la palabrería, llegando a ser reconocido por estribillos como "ajá, quién me adivina unpuncipigapa ripi pipillopo me que me pe mopo la paropapa".

Dentro y fuera del escenario era toda un personaje, del cual, al recordarlo, no se puede evitar soltar una sonrisa. "Un negrito animado, le gustaba mucho el ambiente, era muy animado para todo", expresó Rafico Restrepo, exintegrante de Los Corraleros de Majagual.

El tri-rey vallenato Alfonso Gutiérrez recordó que durante una fuerte borrachera durante un sábado de carnaval, Herrera se levantara con el rostro lleno de harina y con una fuerte resaca. Gutiérrez, quien era la cabeza de la agrupación, en muchas ocasiones le tocó poner mano firme para afrontar los desenfrenos de su compañero, sin embargo, cree que siempre lo supo tratar.

También fue conocido que, además de la rumba, tenía dos amores, a quien Armando Hernández recuerda como la cachaca y Ana, las cuales, según el músico, incluso eran amigas. "Eliseo, ajuíciate, Eliseo", le decían sus compañeros de la agrupación.

A pesar de sus desenfrenos, muchos lo recuerdan como un excelente ser humano, quien destacaba por su sencillez, honestidad y talento.

