Miguel Morales se confiesa sobre "las tentaciones" con las que puso a sufrir a su esposa

Desde que trabajó con la agrupación Los Diablitos, en compañía de Omar Geles, Miguel Morales enamoró a Colombia con su voz. Hoy en día es considerado uno de los artistas más representativos del vallenato romántico. Sin embargo, su camino al reconocimiento no estuvo exento de decisiones que marcaron su vida.

>>> ¿Kaleth Morales hizo un pacto que lo llevó a la muerte? Los mitos sobre su éxito

En sus primeros años como artista, Miguel Morales estuvo rodeado de tentaciones como el alcohol, las drogas, el dinero y comenzó a tener relaciones con varias mujeres, llegando incluso a tener dos hijos fuera de su hogar, lo que ocasionó un profundo dolor en su esposa.

“Hubo un problema, que me fijé en una de las drogas que realmente traen problemas, que son las mujeres. A raíz de eso comencé a tener mujeres aquí, allá, tuve dos hijos a parte de mi hogar. Engancho a mi esposa a sufrir mucho”, comentó Miguel Morales en Se Dice de Mí.

Publicidad

Así conquistó Miguel Morales a su esposa, Nevis Troya

Miguel Morales también confesó cómo logró conquistar a quien hoy sigue siendo su esposa, Nevis Troya. Tuvieron 4 hijos, entre ellos, el fallecido Kaleth Morales.

>>> Kaleth Morales: el mal presentimiento que tenía la mamá del artista el día de su muerte

Publicidad

"Tenía como cinco novias y ella era la sexta. Estaba para casarme con una de esas novias, ya le tenía cama, juego de sala, comedor, todo, pero le dije: ‘si tú me aceptas, yo no me caso, no te enojes mi morena, yo te quiero es a ti”, relató el compositor de éxitos como 'Mi diosa humana', 'Acompáñame' y 'Sirena encantada'.

La relación entre Miguel Morales y Nevis Troya no fue sencilla al principio, pero el amor que ambos compartían los ayudó a superar los obstáculos.

Hoy, Miguel Morales no solo es reconocido como un ícono del vallenato, sino también como un hombre transformado por el amor. Su familia, en especial su esposa Nevis, ha sido el pilar fundamental en su vida, permitiéndole encontrar la felicidad y estabilidad que tanto buscaba. "Hoy la valoro porque hoy soy feliz, hoy es lo mejor que tengo en mi vida, me enseñó que el amor es lo más bonito que uno podía tener", concluye Miguel Morales.