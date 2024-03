Raoul Trujillo, actor estadounidense, pasó susto en Colombia durante las grabaciones de una película

Raoul Trujillo es un reconocido actor estadounidense que creció dentro de un hogar tradicional y con raíces étnicas en Los Alamos, Nuevo México. Su gran orgullo por el origen de sus familiares y su gran experiencia en las artes escénicas lo convirtieron en el intérprete perfecto para una cinta sobre la famosa leyenda colombiana El Dorado.



Con su antecedente como protagonista de la famosa película Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, en la que dio vida a un importante jefe de la comunidad Maya y para la que tuvo que aprender a hablar lengua maya peninsular, Raoul Trujillo está emocionado y orgulloso de conocer las historias de los indígenas colombianos y construir para el cine una historia sobre el famoso tesoro de El Dorado, sobre el que hay tantas teorías.

Sin embargo, su llegada a Colombia para conocer la historia e iniciar grabaciones se vio marcada por complicaciones de salud. Un tiempo antes de venir, Trujillo sufrió un accidente en su rancho, mientras montaba uno de sus caballos, seis de sus costillas resultaron rotas en el accidente. Al llegar a nuestro país la variedad de climas lo impacto fuertemente.

Andrés Fierro, actor recordado por su papel en 'Padres e Hijos' y director de esta película colombiana, señala que "él no pensó que la altura fuera tan tremenda, él estaba con un respirador por el tema de la lesión, pero no lo trae a Colombia, piensa que esto es como Miami y por eso pasa una de sus peores noches acá".

Por su parte, Raoul Maximiano Trujillo, reconoce su error al confiarse y no traer su oxígeno. "Era mi primer día sin oxígeno y cuando llegué no podía respirar, en la noche necesitaba dormir y pensé: 'me voy a morir, ahorita en esta cama en Mosquera'".

El actor ahora recuerda con risas que no durmió en toda la noche tratando de respirar, cuando se revisó los niveles de oxígeno en su cuerpo estaban bastante bajos. "En la mañana pedí una máquina de oxígeno porque no podía aguantar, fue difícil porque llegué quebrado".

Para su fortuna, después de esa noche en Mosquera el equipo de la producción lo llevó unos días a Santa Marta, en donde el sol, la playa y el mar hicieron lo suyo. "Con el sol y el mar, el nivel del mar, sané mucho".

Raoul Trujillo participa en cinta sobre El Dorado

El actor estadounidense está orgulloso de que lo contactaran para hacer parte de esta nueva historia cinematográfica que esta relacionada con temas que lo apasionan: las leyendas, Colombia y los pueblos indígenas.

Raoul Trujillo señala que las personas del equipo de trabajo "tienen una pasión increíble y un gran orgullo de ser colombianos, me ayudaron con esa pasión y sus ganas de hacerlo. Por eso estuve listo para usar toda la experiencia que tengo y con todos los maestros que trabajé. Vamos a hacer algo espectacular y yo voy a conocer más el país, pasando el tiempo con los muiscas y la gente indígena, y ojalá podamos dar un orgullo a Colombia entrando al mundo del cine con una historia que es suya".