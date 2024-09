La palabra que no debe decir al contestar una llamada: podría vaciar sus cuentas bancarias

Las estafas telefónicas se han vuelto cada vez más comunes. Los delincuentes que roban por teléfono o a través de internet utilizan diversas tácticas para engañar a las personas y obtener su información personal. Una de las estrategias más frecuentes consiste en hacer que la víctima pronuncie una palabra específica durante una llamada desde un número desconocido.

La palabra prohibida: ¿por qué es peligrosa?

La palabra clave que nunca debe decir cuando lo llaman desde un número desconocido es “sí”. Esta simple afirmación puede ser grabada por los estafadores y utilizada para autorizar transacciones fraudulentas o comprometer su identidad.

Los delincuentes suelen iniciar la conversación con preguntas como “¿Me escucha bien?” o “¿Es usted [dicen su nombre]?”, para inducir a responder afirmativamente.



Cómo funciona la estafa

Una vez que los estafadores tienen una grabación de su voz diciendo “sí”, pueden manipularla para hacer parecer que ha autorizado compras, contratos o incluso transferencias bancarias. Esta técnica es especialmente peligrosa porque se basa en la confianza y la costumbre de responder afirmativamente a preguntas cotidianas.



Cómo protegerse de las estafas telefónicas

No responda a números desconocidos

La primera línea de defensa es no contestar llamadas de números que no reconoce. Si es importante, la persona dejará un mensaje de voz.

Verifique la identidad del llamante

Si decide contestar, nunca revele información personal. Si el llamante dice ser de una empresa o banco, cuelgue y llame directamente al número oficial de la entidad para verificar la autenticidad de la llamada.

Use respuestas neutras

En lugar de decir “sí”, utilice respuestas neutras como “¿Quién llama?” o “¿En qué puedo ayudarle?” Esto reduce el riesgo de que su voz sea grabada y utilizada de manera fraudulenta.

Instale un identificador de llamadas

Existen aplicaciones y servicios que pueden ayudarle a identificar números desconocidos y bloquear llamadas sospechosas. Estas herramientas son útiles para prevenir estafas antes de que ocurran.



Qué hacer si ha dicho "sí"

Si sospecha que ha caído en una estafa y ha dicho "sí" durante una llamada, contacte inmediatamente a su banco o a la entidad financiera correspondiente. Informe sobre la situación y siga sus recomendaciones para proteger sus cuentas.