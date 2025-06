¿Cómo bloquear mensajes de WhatsApp de la pantalla principal? El paso a paso

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, esto debido a que se ha posicionado como una herramienta bastante útil en el mundo digital, ya que permite hacer video llamadas, enviar archivos y notas de voz, etc. Sin embargo, con tanta frecuencia de uso, también puede convertirse en una puerta abierta a la pérdida de privacidad. Muchas veces, los mensajes que recibe de la aplicación aparecen en la pantalla principal del teléfono, incluso cuando este está bloqueado. Esto puede ser un problema si lo deja sobre la mesa durante reuniones, clases o actividades sociales. Afortunadamente, existen formas sencillas de evitar que los mensajes de WhatsApp aparezcan en la pantalla de inicio o en la pantalla de bloqueo. Le contamos como hacerlo.

Existen varias maneras para que los mensajes de WhatsApp no se muestren en la pantalla principal, acá de dejamos dos opciones:

Directamente desde la aplicación de WhatsApp



Abra WhatsApp. Toque los tres puntos verticales en la esquina superior derecha (en Android) o vaya a 'Configuración' en iOS. Ingrese a la sección 'Notificaciones'. Allí encontrará una sección que dice 'Notificaciones emergentes' y 'Notificaciones en alta prioridad', desactive las dos o personalícelas a su gusto.

Desde la configuración del celular



Abra la configuración del dispositivo electrónico Vaya a la sección de 'Notificaciones' Si tiene Android seleccione 'Estilo de notificación emergente', de manera determinada el sistema elige la forma detallada, pero para que el contenido del mensaje no se vea y solo se lea el remitente seleccione la opción que indica 'Resumen'. Para que estos tampoco aparezcan con la pantalla bloqueada oprima 'Notificaciones pantalla de Bloqueo' y elija la opción 'ocultar contenido'. Por otro lado, si tiene un dispositivo iOS en la configuración diríjase a la sección 'Previsualizar' y posteriormente 'bloquear'.

Con estos pocos ajustes no solo protege su privacidad, sino también se evita distracciones y mejora su concentración. La ventaja es que no requiere descargar aplicaciones externas o conocimientos bastante técnicos. Además, usted también puede ajustar las notificaciones grupales, incluyendo el tono, la luz de aviso y el tipo de Vibración.

¿Cómo puedo evitar que personas desconocidas me agreguen a grupos de WhastApp?

Ser añadido a un grupo de WhatsApp puede parecer algo inofensivo a simple vista, pero si no conoce a todos los miembros, esta acción podría poner en riesgo su seguridad y privacidad. Al ingresar a un grupo desconocido, su foto de perfil, número de teléfono y otra información personal pueden quedar visibles para extraños. Además, podría recibir contenido peligroso, como archivos maliciosos o enlaces engañosos diseñados para robar información. Para evitar este tipo de situaciones, es importante controlar quién tiene permiso para incluirlo en grupos dentro de la aplicación.

Afortunadamente, WhatsApp ofrece una función que le permite decidir quién puede agregarlo directamente y quién debe enviarle una invitación primero. Activar esta opción es rápido y muy fácil. Lo que debe hacer desde la aplicación es seguir los dos pasos mencionados anteriormente, ir a 'Privacidad', seleccionar la opción 'Grupos' y una vez dentro, WhatsApp le ofrecerá tres opciones para decidir quién puede agregarlo:



Todos: cualquier persona que tenga su número puede añadirlo a un grupo (configuración predeterminada).

cualquier persona que tenga su número puede añadirlo a un grupo (configuración predeterminada). Mis contactos: solo las personas que tenga guardadas en su agenda podrán añadirlo.

solo las personas que tenga guardadas en su agenda podrán añadirlo. Mis contactos, excepto…: le permite seleccionar contactos específicos que no podrán añadirlo, o elegir a todos para bloquear por completo esta opción.

Luego de que cambie la configuración cuando alguien que no forma parte de Sus contactos intenta añadirlo a un grupo, WhatsApp ya no lo suma automáticamente. En su lugar, recibirá una notificación con una invitación para unirse. Dicha invitación tiene una validez de 72 horas, y durante ese tiempo puede decidir si desea unirse o simplemente ignorarla. De esta forma tiene una barrera para controlar el contenido no deseado y evita caer en grupos llenos de spam, cadenas falsas o archivos sospechosos, y a su vez, mantiene a salvo su información personal y reduce el riesgo de situaciones incómodas o potencialmente peligrosas.

