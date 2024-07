Tío de niño asesinado por disidencias: “Le gustaba montar cicla, su sueño era ese”

La comunidad de Argelia protestó contra las disidencias de las FARC que, en la noche del pasado martes, 23 de julio de 2024, lanzaron un explosivo en una cancha de fútbol de esa población del Cauca.

La detonación acabó con la vida de un niñoy dejó 13 personas heridas.

Cientos de argelinos y payaneses salieron a las calles a marchar como símbolo de rechazo al accionar de las disidencias en el Cauca.

El más reciente ataque dejó como saldo la muerte de Dilan Camilo Erazo, un niño de 10 años, que soñaba con ser ciclista, pero el ataque terrorista frustró sus planes.

“Tenía sueños, le gustaba siempre montar cicla. Su sueño era ese. Le gustaba el estudio, compartía con su familia, con sus amigos, era muy cariñoso”, dijo Rubiel Yela, tío del niño asesinado.

Las autoridades se pronunciaron por el ataque de las disidencias

El gobernador del Cauca, conmovido, pidió respeto por los niños.

“Que le digamos al país que el Cauca no está de acuerdo con la guerra, que no estamos de acuerdo con que la población civil sufra los embates, que nuestros niños y niñas ya no vuelven a la escuela porque les cegaron la vida”, sostuvo Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

El alcalde de Argelia, Osman Guaca, exigió justicia: “Que sea la Fiscalía General de la Nación la que finalmente determina qué fue lo que sucedió anoche. Hay una familia reclamando justicia, un municipio reclamando justicia y necesitamos la verdad”.

Los trece heridos que dejó el ataque son atendidos en hospitales de Popayán y según el parte médico, están fuera de peligro.

