Call of Duty: Mobile Celebra su 5.º Aniversario con la Temporada 10

Call of Duty: Mobile se prepara para celebrar su 5.º aniversario con una espectacular actualización. La Temporada 10, que estará disponible desde este 6 de noviembre a las 8:00 p.m. hora Colombia, trae consigo contenido nuevo que promete mantener a los jugadores cautivos. Un nuevo mapa de Battle Royale, una narrativa emocionante, nuevos eventos temáticos, un Pase de Batalla de aniversario, y mucho más, se dan cita para conmemorar cinco años de éxito rotundo en el mundo de los videojuegos móviles.

Con más de mil millones de descargas a lo largo de su historia, Call of Duty: Mobile ha dejado una huella imborrable, y la Temporada 10 es la celebración definitiva de todo lo que ha logrado hasta ahora. Los jugadores tendrán mucho que explorar y conquistar en esta nueva temporada.

Un nuevo mapa de Battle Royale: Krai

Uno de los mayores atractivos de la Temporada 10 es la llegada de Krai, un nuevo mapa que promete revolucionar la experiencia de Battle Royale en Call of Duty: Mobile. Situado en un valle entre los imponentes montes Urales, Krai es un mapa de tamaño mediano que se caracteriza por su paisaje urbano y natural. Los jugadores explorarán cinco puntos de interés principales, cada uno con su propio estilo y desafíos únicos.

Una narrativa intrigante y montones de recompensas exclusivas en la Temporada 10 Imagen: cortesía Activision

El Sanatorio Principia, al sur del mapa, es uno de los puntos más intrigantes, con su atmósfera misteriosa que invita a la exploración. En el noroeste, los jugadores encontrarán la Parroquia Tranquility, mientras que en el este, el Parque Industrial Thistledown Village y el Parque Safari Land ofrecen interesantes áreas de combate. En el centro del mapa, el Centro de Tránsito Knight Station es un punto clave para los enfrentamientos intensos.

Esta Temporada establece el tono para lo que está por venir en el futuro del juego Imagen: cortesía Activision

Lo más interesante de Krai es la mecánica de reaparición: cada operador tiene una reaparición garantizada una vez durante la partida. Si un jugador es eliminado, su escuadrón deberá escanear su placa de identificación para traerlo de vuelta al combate. Esto crea una capa adicional de estrategia, donde el trabajo en equipo es esencial.

Además, el mapa está lleno de secretos y easter eggs, como áreas ocultas, una piscina secreta, un tren activable y más, lo que anima a los jugadores a investigar y experimentar con el entorno para obtener ventajas en la partida.

Nueva narrativa de Krai: Despliegue como rastreador urbano

La actualización también introduce una misión narrativa única, en la que los jugadores asumirán el rol de Urban Tracker y su compañero robot Kumo-chan para explorar el sanatorio de Krai. Juntos, deberán descubrir secretos ocultos mientras enfrentan enemigos y resuelven acertijos.

Los jugadores también tendrán que participar en minijuegos especiales para superar los controles de seguridad dentro del sanatorio, los cuales estarán disponibles tanto en la misión narrativa como en las partidas normales de Battle Royale en Krai. Estos minijuegos ofrecerán recompensas únicas durante la partida, como armas y potenciadores especiales, lo que añade un toque de dinamismo a la jugabilidad.

Eventos de aniversario: ¡Diversión y recompensas para todos!

Por supuesto, no podía faltar una celebración de la magnitud del 5.º aniversario de Call of Duty: Mobile sin una serie de eventos temáticos. A lo largo de la temporada, los jugadores podrán participar en minijuegos, eventos de inicio de sesión y desafíos especiales que ofrecerán recompensas exclusivas.

Los jugadores pueden esperar más contenido, sorteos y actualizaciones Imagen: Activision

Uno de los eventos más destacados será el evento Mail Call, en el que los jugadores podrán recolectar cartas de los desarrolladores y canjearlas por recompensas temáticas. Además, los desafíos diarios y semanales estarán enfocados en los cinco arquetipos de jugador: atacante, campista, francotirador, jugador objetivo y asaltante. Completar estos desafíos permitirá a los jugadores desbloquear tarjetas de presentación especiales y otros premios temáticos del tarot.

Pase de Batalla de Aniversario: Nuevas armas, clases y mucho más

El Pase de Batalla de la Temporada 10 no solo celebra el aniversario, sino que también ofrece una serie de recompensas tanto para jugadores gratuitos como premium. Los jugadores que completen los niveles gratuitos podrán obtener un subfusil de movilidad rápida que se suma al arsenal, junto con la nueva clase Teletransportador para Battle Royale. Esta clase permitirá a los jugadores colocar una baliza de teletransporte en el mapa y moverse instantáneamente a ella, facilitando nuevas estrategias durante la partida.

Por otro lado, los jugadores que opten por el Pase Premium podrán desbloquear diseños de operador exclusivos, como Synaptic — Tranquility, Polina — Runic Hunter, y Francis — Special Operations Executive, además de planos de armas especiales como el USS 9 — The Lovers y el FFAR 1 — Surrenderer. Además, el Pase de Batalla incluye puntos Call of Duty que los jugadores podrán gastar en futuras compras dentro del juego.

A lo largo de la temporada, los jugadores podrán participar en minijuegos Imagen: cortesía Activision

Nuevos sorteos y recompensas adicionales en la tienda

Como parte de la celebración del 5.º aniversario, los jugadores también encontrarán una serie de sorteos de armas míticas en la tienda. Entre las recompensas más codiciadas se incluyen el USS 9 Mítico — Fusion, un subfusil de alta tecnología, y el Bulldozer — Dark Star, un diseño de operador que encarna la esencia de la temporada.

También habrá nuevos planos de armas legendarias en el sorteo de la serie Armería del Zodíaco, que incluirán diseños como el SVD — Toxicant, el XPR-50 — Broken Will y el Groza — Acuario. Además, el evento Lucky Draw Redux permitirá a los jugadores votar por las armas míticas y diseños de operadores que estarán en oferta en diciembre.

El futuro de Call of Duty: Mobile y más contenido por venir

La Temporada 10 de Call of Duty: Mobile no solo marca un hito en su historia, sino que también establece el tono para lo que está por venir en el futuro del juego. Con más de mil millones de descargas a nivel global, Call of Duty: Mobile sigue evolucionando con cada temporada, brindando a los jugadores nuevas formas de disfrutar del juego y de personalizar su experiencia.

La celebración del 5.º aniversario es solo el comienzo, y los jugadores pueden esperar más contenido, sorteos, actualizaciones y eventos especiales en los próximos meses.

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este emocionante aniversario. La Temporada 10 está disponible desde este 6 de noviembre y ofrece nuevos mapas, nuevas clases, recompensas exclusivas y mucho más para todos los jugadores de Call of Duty: Mobile.

