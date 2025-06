Deliver At All Costs | RESEÑA: Caos, choques y paquetes en los 50

En Deliver At All Costs, te metes en la piel de Winston Green, un tipo con pasado turbio, bolsillos vacíos y una urgencia enorme por pagar el arriendo. El año es 1959 y créeme, no te van a dejar olvidarlo y el escenario principal es la isla ficticia de St. Monique, una especie de paraíso caribeño que ya no lo es tanto. Acá, Winston encuentra trabajo en una empresa de entregas llamada We Deliver, y a punta de paquetes, explosiones y edificios destruidos, empieza una historia que intenta mezclar comedia absurda con drama sci-fi… con resultados mixtos.

Este juego, desarrollado por Far Out Games, parte de una premisa sencilla: llevar paquetes de un punto A a un punto B. Pero desde la primera misión donde los fuegos artificiales explotan en la parte trasera de tu camión apenas arrancas queda claro que la lógica no es exactamente el motor del diseño. La pregunta clave es: ¿esa mezcla de locura con nostalgia funciona? Vamos por partes.

Jugabilidad

El núcleo del juego es la conducción, y aunque el espíritu arcade es claro, los controles pueden ser frustrantes. La cámara isométrica muchas veces te juega en contra, la física es torpe a propósito, y el tráfico o los peatones no ayudan. Romper cosas es divertido puedes atravesar muros, casas, cafés o puentes con tu camioneta, pero el “loop” de juego termina siendo demasiado repetitivo: recoger, entregar, y en el camino, tratar de no explotar.

Afortunadamente, hay misiones que destacan por su creatividad, como aquella donde debes robarle un paquete a otro camión en movimiento usando una grúa mientras otros te embisten. Ese momento encapsula lo que Deliver At All Costs pudo haber sido: un Crazy Taxi demente con misiones absurdas y adrenalina constante. Lamentablemente, esas joyas son la excepción.

Historia

El relato de Deliver At All Costs arranca con cierto encanto. Winston es un personaje con potencial, y los secundarios como Norman, Johnny y Bertha aportan carisma. Pero todo eso se pierde a medida que la narrativa se desinfla y empieza a tomar giros sin sentido. Lo que comienza como una comedia ligera se convierte en un enredo sci-fi con escenas de juicio, traiciones, saltos temporales y una seriedad forzada que no cuadra con el tono general del juego.

Además, muchas escenas importantes se cuentan mejor a través del diario de Winston (accesible desde el menú de pausa) que en los cutscenes. Irónicamente, los momentos más interesantes no son jugables ni animados, sino narrados como si el equipo hubiera tenido que recortar contenido a último minuto. El resultado es una historia que no termina de cuajar ni emocionar.

Presentación

Lo mejor del juego está en su presentación. St. Monique, Shellington y New Reed tienen un estilo visual encantador: parecen dioramas en movimiento, con detalles por doquier. Cada zona tiene personalidad, desde las playas soleadas hasta los barrios industriales. Eso sí, moverse entre regiones implica pantallas de carga frecuentes, lo cual interrumpe el ritmo constantemente.

Los entornos son altamente destructibles y eso añade un nivel de disfrute inmediato. Es imposible no sonreír al atravesar un restaurante en hora pico y ver cómo todo se desmorona tras de ti. Lástima que este elemento, que es el más divertido, no tenga un impacto real en la jugabilidad: cada vez que vuelves a una zona, todo está intacto otra vez.

Audio

La banda sonora de Deliver At All Costs está inspirada en los años 50, con algunas canciones licenciadas y otras originales según la región. Aunque hay buenos temas, los bucles musicales se pueden volver repetitivos, especialmente si una pista no es de tu agrado. Los comerciales de radio ayudan a romper la monotonía, pero son pocos. Además, en la versión de PlayStation hay un bug recurrente: la música se corta o glitchéa al cargar nuevas zonas.

El doblaje es otra historia. Hay personajes principales que tienen buen trabajo vocal, pero muchos secundarios suenan forzados o mal dirigidos, con líneas leídas de forma rara o sin emoción. Algunas escenas son incómodas de ver por la combinación de mala sincronía labial y ángulos de cámara inexplicables (sí, hay una escena donde la cámara enfoca un bolígrafo por varios segundos en plena discusión… sin razón alguna).

Accesibilidad

Aunque el juego incluye algunas opciones como cámara con vibración desactivable, controles remapeables y volumen ajustable, hay errores que no deberían estar presentes en pleno 2025. El tamaño del texto es diminuto, no se puede modificar, y no todas las escenas tienen subtítulos. Incluso los subtítulos tienen errores gramaticales.

Estas fallas afectan directamente la experiencia de muchos jugadores, sobre todo aquellos que juegan en consola desde cierta distancia. No es un detalle menor.

Misiones secundarias y coleccionables

Además de la campaña principal, puedes explorar las ciudades en busca de coleccionables, nuevos vehículos o misiones opcionales. El problema es que nada de esto es realmente gratificante. Hay vehículos graciosos como una van de perros calientes, pero no los puedes usar en las misiones importantes. Las misiones secundarias son un sube y baja: algunas, como una carrera contra un paracaidista, son divertidas; otras, como encontrar un imitador del alcalde, son una pérdida de tiempo.

Hay cajas con dinero que sirven para comprar gadgets para tu camión, pero aparte del motor a propulsión, la mayoría de estos “mejoras” son inútiles. Al final, te das cuenta de que el mundo está bellamente hecho, pero está vacío de cosas que valgan la pena.

Conclusión

Deliver At All Costs es un juego con chispa, ideas locas y una estética atractiva. Tiene momentos memorables y mecánicas que podrían haber brillado con más pulido. Pero a medida que se avanza, el juego se vuelve torpe, repetitivo y frustrante. Su historia pierde el rumbo, su humor se vuelve forzado y su diseño parece incompleto.

Es una experiencia recomendada únicamente para quienes disfrutan de la destrucción sin consecuencias, tienen paciencia para mecánicas torpes, y quieren reírse un rato con misiones absurdas. Pero si esperas una narrativa sólida, evolución de gameplay o misiones bien diseñadas, mejor busca en otro lado.

