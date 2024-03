‘En agosto nos vemos’, la novela póstuma de Gabo, es magnífica: Héctor Abad Faciolince

Este miércoles, 6 de marzo de 2024, cuando se celebra el natalicio 97 del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, se hizo el lanzamiento a nivel mundial de su novela póstuma ‘En agosto nos vemos’. Entre los pocos que pudieron seguir de cerca la publicación de esta obra inédita de Gabo está el escritor Héctor Abad Faciolince, quien contó algunos detalles.



La primera vez que el Nobel de Aracataca habló de su proyecto literario titulado ‘En agosto nos vemos’ fue en 1999, cuando leyó un fragmento del texto en la Casa de América de Madrid, en el Foro de la sociedad general de autores. Era un bosquejo corregido por él de la obra que hoy se publica, casi 10 años después de su muerte.

“Creo que una de las primeras versiones de ‘En agosto nos vemos’, la novela que sale ahora, él la escribió en Los Ángeles, recuperándose de un tratamiento que le estaban haciendo para el cáncer. Luego él siguió trabajando en la novela hasta el año 2004. Hizo unas cinco o seis versiones de esta novela breve, pero después, con la pérdida paulatina de su memoria, a él le costó más corregirla, aunque la había terminado, y en un momento dijo como que no, que la novela no servía y que no se debía publicar”, comenta Héctor Abad Faciolince.

Los borradores de la novela terminaron siendo vendidos, en el 2014, al Harry Ransom Center de la Universidad de Austin, Texas. No obstante, hace un par de años Rodrigo García y Gonzalo García Barcha, hijos de Gabo, decidieron que debía ser publicada y encomendaron esa misión al editor español Cristóbal Pera.

Para Héctor Abad Faciolince, este es un ejemplo perfecto de Gabo en su esplendor literario: “La novela es magnífica, la novela es puro García Márquez en su estado de mayor genialidad e inspiración. Yo creo que no haberla publicado habría sido traicionarnos a nosotros los lectores que amamos la obra de García Márquez”.



Esta novela corta de 120 páginas cuenta la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer en edad madura que cada 16 de agosto tiene una cita con su difunta madre y con el destino que la envuelve en una apasionante aventura, año tras año, en una isla del Caribe que guarda el mejor secreto de su intimidad.