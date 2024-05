Aplauden a ciudadano que lavó su carro en pleno aguacero: todo quedó en video

En redes sociales se viralizó un video que muestra a un ciudadano lavando su carro en pleno aguacero. El hombre aprovechó el agua de la lluvia para limpiar su automóvil y no desperdiciar el líquido.

>>> Zona 6 racionamiento de agua en Bogotá: barrios que tendrán corte este 4 de mayo

Ciudadano fue aplaudido en redes por lavar su carro con agua lluvia

Aunque algunos internautas aseguran que esta escena tuvo lugar en Bogotá, otros señalan que ocurrió en el municipio de Funza, Cundinamarca. En las imágenes se observa al ciudadano usando un impermeable fabricado con bolsas plásticas mientras enjabona y lava su carro durante el aguacero.

#OPINE. En redes sociales aplauden el gesto de este ciudadano de Funza (C/marca), por aprovechar el agua lluvia para lavar su vehículo en días de racionamiento.



¿Ud qué opina? pic.twitter.com/cczNVO2DZ1 — Colombia Oscura (@OscuraColombia) May 4, 2024

Al final, utiliza un trapo amarillo para limpiar su vehículo. En redes sociales aplaudieron la acción del individuo, pues, teniendo en cuenta los niveles críticos de los embalses, en Bogotá y Cundinamarca se ha hecho la recomendación de ahorrar al máximo el agua.

Publicidad

>>> La curiosa respuesta del alcalde Galán tras ser cuestionado por ducha en pareja: "Era solo bañarse"

"A eso le llamo estar comprometido con la causa. Y aun así, hay otros que siguen usando mangueras para lavar los carros y las motos", "Muy bien. No debe ser solo por temas de racionamiento, debe ser siempre. El agua lluvia se puede recoger y sirve para muchas cosas, lavar el patio, regar las plantas, lavar la ropa, lavar baños, bañar la suegra, etc.", "En casa llevamos más de 20 años haciendo recolección de aguas lluvias para lavar el carro y la fachada de la casa, se ahorra dinero y no se desperdicia el agua" y "También se puede almacenar en algo y, cuando pare de llover, lo lava" son algunos de los comentarios en redes sociales sobre el video que se hizo viral.