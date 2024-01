Ojo: siga estos cuidados para no enfermarse por el humo debido a incendios en Bogotá

Ante la emergencia desatada por los incendios en Bogotá y varias regiones de Colombia, hay preocupación por la contaminación del aire. En la zona de Chapinero y el centro de la capital, por ejemplo, hay una densa columna de humo. ¿Cómo evitar enfermarse? Siga recomendaciones básicas.

En diálogo con Noticias Caracol, el neumólogo Gonzalo Prada explica aconsejó:



Manténgase informado a través de medios de comunicación, fuentes de confianza y advertencias que hagan las autoridades para que así puedan seguir las recomendaciones.

y advertencias que hagan las autoridades para que así puedan seguir las recomendaciones. Trate de permanecer en recintos cerrados.

Use tapabocas, ojalá N95.

Mantenga puertas y ventanas cerradas.

Cubra las rendijas de su hogar con trapos o toallas para que evite la entrada de material y partículas de gases tóxicos.

No utilice chimeneas de las aspiradoras y no queme telas dentro de casa.

Evite salir a espacios públicos.

No realice deporte al aire libre.

Evite el uso del cigarrillo.

- Lea, además >> Incendios forestales: ¿cómo brindarles ayuda a los animales silvestres?

¿Qué síntomas puede presentar debido a los incendios en Bogotá?

Cuando una persona se encuentra expuesta a una situación de contaminación aguda, tal como la que se está experimentando en la actualidad, es pertinente conocer los posibles síntomas que podría manifestar:



Conjuntivitis por irritación ocular.

Rinitis.

Dolor de garganta.

Tos.

Cuadros de bronquitis.

Estos síntomas son generalmente leves y no necesariamente requieren atención médica inmediata. No obstante, es importante reconocer que también pueden surgir condiciones de alarma, en particular en pacientes:



Con asma.

Con enfermedades pulmonares crónicas.

Con comorbilidades.

Mujeres embarazadas.

Ojo si presenta: dificultad respiratoria o sonidos inusuales al respirar, los cuales no son comunes en la experiencia cotidiana. En estos casos, acuda urgente a un hospital.

¿Por qué usar la mascarilla N95 durante incendios en Bogotá?

Reiteran los expertos que es fundamental el uso de mascarillas, siendo la N95 la más recomendada. Fue la más común y efectiva durante la pandemia. Esta medida ayuda a evitar la inhalación de gases tóxicos y partículas contaminantes.

Publicidad

Además, en lugares como instituciones educativas, se aconseja considerar nuevamente la implementación de clases virtuales. Del mismo modo, en empresas o entornos laborales, se sugiere adoptar el teletrabajo.