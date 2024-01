Por incendios en Bogotá, alcalde Galán advierte a ciudadanos: "Si no tienen que salir, no salgan"

Desde la parte baja del cerro El Cable, el alcalde Carlos Fernando Galán dio algunas recomendaciones teniendo en cuenta los incendios en Bogotá, que aún no han sido controlados. El mandatario capitalino le pidió a la población que reside en Chapinero y otras localidades que fueron decretadas en alerta que no salgan de sus casas.



“Lo que sí quiero decir es que al ver esta situación de humo que se está agravando, sí es importante insistir a las personas que están en esta zona particular de Bogotá (cerca al cerro El Cable) en Chapinero, además de la zona que decretamos ayer en alerta, que tomen medidas. Si no tienen que salir, no salgan; si salen, usen tapabocas, cierren ventanas", manifestó Galán.

El alcalde enfatizó en que "es importante esta medida y particularmente la población que tiene condiciones de salud como enfermedades crónicas y las madres gestantes".

Galán compartió en su cuenta de X que "después de cerca de 100 horas trabajando sin descanso por controlar los incendios en Bogotá, siguen activos dos puntos en los cerros orientales. Hemos instalado el PMU cerca al Cerro El Cable para tener una visión directa y una respuesta más cercana. Hoy tendremos casi 800 personas trabajando en extinguir las llamas" en la quebrada La Vieja. Contó que allí hay un "95% de control, con un foco en inmediaciones del colegio Nueva Granada, en donde se montó sistema de ataque y se tiene controlado".

Además, explicó que en el Cerro El Cable "estamos controlando tres puntos con ataque directo con agua y con herramienta manual. Ya inició la primera descarga y hoy seguirán los trabajos aéreos".

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, sobre la situación que se vive en la capital de la República con los incendios forestales que aún no han podido ser controlados: "Aquí vamos a tener más de 700 personas atendiendo esta situación. 585 van a atenderla en el cerro El Cable… pic.twitter.com/hiwEoTnUvl — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 26, 2024

¿Cuales son las localidades declaradas en alerta por los incendios en Bogotá?

Bosa, Kennedy, parcialmente Puente Aranda, Tunjuelito, Fontibón y Ciudad Bolívar se encuentran en alerta zonal debido a la mala calidad del aire en estos sectores. Esto implica recomendaciones sobre uso de tapabocas, abstenerse de practicar deporte al aire libre, cerrar bien ventanas y puertas, y acudir al médico en caso de dificultades respiratorias.

Recuerde que otra de las medidas que no puede pasar por el alto es que el pico y placa para carro particulares se extiende hasta el día sábado. Este 27 de enero no podrán circular los vehículos cuyo número de placa termina en 6, 7, 8, 9 y 0.

También habrá pico y placa para camiones que tengan más de 10 años. Es decir, los vehículos con placa terminada en número par podrán circular entre las 6:00 a.m. y la 1:00 p.m. (incluido el cero) y los impares podrán desplazarse entre la 1:00 p.m. y las 8:00 p.m.



Aquellos usuarios que hayan pagado pico y placa solidario en todo el mes podrán circular con normalidad. Sin embargo, "se suspende el trámite de nuevas solicitudes".



La Alcaldía de Bogotá notificó en sus redes sociales que "se implementan planes de atención hospitalaria para atender afectaciones y algunos colegios entran en virtualidad". A través de la Secretaría de Educación se informará cuáles instituciones tendrán esta medida y en qué localidad.

Se insta a las empresas que puedan hacerlo a implementar el teletrabajo, para disminuir el número de personas en las calles.