¿Ya no eran pareja el agente de la Sijín y la mujer que supuestamente le fue infiel?

Una mujer identificada como Sara y dos agentes de la Sijín, los tres protagonistas de un video donde se denunciaba una supuesta infidelidad , siguen en el ojo del huracán, pues a nivel país se empezó a hablar sobre el caso, esto luego de que el clip se viralizara en las redes sociales.



En los últimos días se conocieron nuevos detalles del supuesto triángulo amoroso en Cumaral, Meta.

En el video, grabado en la noche del 29 de enero de 2024, se escucha al agente de la Sijín reclamarle tanto a la joven como al otro policía por qué estaban juntos en su casa. El compañero tan solo le respondió: “Fue su mujer”, mientras ella guardó silencio y le evitó la mirada.

En esta historia ha pasado de todo, desde la viralización de la supuesta infidelidad, la presunta denuncia por injuria que interpuso Sara al agente de la Sijín que la grabó, hasta la sustancia que ingirió ella para, al parecer, quitarse la vida.

Por este último hecho la joven, según el hermano, se encuentra bajo pronóstico reservado en el Hospital Departamental de Villavicencio. Además, la familia comentó que ella está con sonda y suero.

Publicidad

Ahora, el hermano de la mujer, quien se presentó como Luciano Manrique Moncaleano, le contó al periodista regional ‘James informa’ que Sara ya no estaba con el agente de la Sijín cuando este, supuestamente, la encontró con otro policía en la vivienda.

Dijo que el agente de la Sijín es en realidad la expareja de su hermana, no su esposo: “Somos una familia muy unida, en diciembre tuvimos una reunión, ella estuvo allá y nos comentó que no quería nada más con él, con el policía. Edward (quien sería su excompañero sentimental), él es muy agresivo, muy abusivo, muy obsesivo, entonces ella dijo que no quería nada más con él”.

Añadió que, “en diciembre, ella lo llamó para que sacara las cosas de la casa y él no quiso. Llegó enero y no hace sino acosarla. Dice que, si no es de él, no es para nadie. Mi hermana me lo ha dicho y él la persigue”.