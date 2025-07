Cambio en la pistola y plan de escape: Fiscalía revela detalles inéditos de atentado a Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda el sábado 7 de junio cuando realizaba un acto de precampaña en el barrio Modelia, en el occidente de la capital. El senador y precandidato presidencial fue atacado ante una multitud de centenares de personas, quienes estaban reunidas alrededor del político del Centro Democrático, que daba un discurso parado sobre un escenario improvisado hecho con una canasta.

Habló durante más de 20 minutos y justo cuando hacia una ronda de preguntas con los presentes para finalizar, varios impactos de bala retumbaron en el aire. El pánico y los gritos inundaron el parque El Golfito, punto de encuentro establecido para esa tarde, y Uribe Turbay se desvaneció en el suelo.

Hasta el momento se han hecho efectivas cinco capturas, entre estas la del sicario de 15 años, que tenía en su poder una pistola de marca Glock usada en el ataque y que fue capturado minutos después en el mismo barrio. El pasado sábado 5 de julio se registró la última detención de un hombre identificado como Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', señalado de coordinar el atentado.

Noticias Caracol conoció apartes de las audiencias de judicialización del líder de la organización criminal, quien supuestamente participó en la planeación y logística del hecho. En dichas diligencias, la Fiscalía reveló nuevos detalles de la planeación del atentado y la captura de varios de los implicados en el caso. La entidad recopiló ante el juez de control de garantías las pruebas tras más de un mes de pesquisas, en las novedades, se destacaron las estrategias que usaron para ejecutar el atentado.



El cambio de la pistola y el supuesto plan de escape: buscaba a un menor de edad para el ataque

Alias Chipi o El Costeño permanece bajo reclusión dentro del búnker de la Fiscalía General de la Nación y, según las autoridades, sería el principal articulador de los hechos habiendo contactado a todos los involucrados y ejecutado la planeación.

La entidad de investigación y acusación precisó que esta no sería la primera vez que era involucrado en un proceso judicial y que, de hecho, el se dedicaba al sicariato en el su de Bogotá: "Desde el año 2022 aproximadamente hizo parte activa de la organización criminal, a la fecha por determinar su nombre, ostentando el rol de sicario y encargado de coordinar el traslado de armas y bombas, así como aspectos de logística para la comisión de homicidios en los barrios La Estanzuela, Bosa, Las Cruces, Las Américas, Teusaquillo, entre otros de la ciudad de Bogotá".

Dentro de su rol de coordinador, alias El Costeño ordenó diferentes aspectos o estrategias para llevar a cabo el ataque, entre estos, quién debía disparar y con qué tipo de arma. Así lo puntualizó la fiscal del caso, quien añadió en la audiencia que el primero de estos aspectos estaba decidido dese el principio: debía ser un menor del edad el autor material del homicidio.

De acuerdo con la declaración, otra de las detenidas, Katerine Martínez, confesó en un interrogatorio que Elder había pedido encontrar a un adolescente para cometer el asesinato: "Igualmente, refiere Katerine que el señor Elder en anteriores ocasiones le había indicado que si conocía un menor que pudiera cometer un hecho que estaba planeando (...) tenía que ser un menor de preferencia entre 14 y 15 años de edad porque así no iba a ir a a juicio como adulto, sino que iba a ser tratado en la jurisdicción de menores".

Respecto al menor, las autoridades indicaron que Arteaga, además, había engañado al joven de 15 años. Aparentemente había hablado de un supuesto plan de fuga que contaba con la presunta participación de la Policía Nacional y agentes de la UNP con el propósito de tranquilizarlo antes de cometer el atentado.

La fiscal encargada detalló que, según le dijo Arteaga al sicario, los uniformados permitirían que escapara. "En el momento en que se encontraba en el carro le dice al menor de edad que "tranquilo", que cuando pase el hecho, "lo van a recoger y que no hay ningún problema", porque él tiene contactada ya a la policía y que le van a dar 5 minutos de espera para que salga", manifestó.

Se aclaró que, tan pronto el joven se va, Arteaga le confiesa a Katerine que "realmente no, que eso no es cierto, que no tiene contactada la policía, sino que era para que el menor fuera tranquilo a cometer el hecho".

Estos no serían los únicos detalles que alias El Costeño tuvo en cuenta para cometer el atentado. Según la Fiscalía, al hombre tampoco se le escaparon aspectos como la modificación del arma y su letalidad. Se debe recordar que la pistola era tipo glock 9 mm y que, según la Policía Nacional en una verificación realizada a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, se conoció que fue comprada en Arizona, Estados Unidos en el años de 2020.

"Esta arma de fuego, según este dictamen, presenta modificaciones en sus características en el seleccionador de disparo", aclaró la investigadora, quien resaltó que estos ajustes hacían "más letal los disparos".

