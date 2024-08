Accidente de bus en Medellín: identidades de los dos fallecidos, un hombre y un bebé

En la ciudad de Medellín avanzan las investigaciones tras el grave accidente de tránsito que dejó dos personas muertas, entre ellas un bebé de dos años, y otras 17 heridas.

La tarde del pasado lunes, 19 de agosto de 2024, terminó en medio de una emergencia por el grave accidente que se presentó en la calle 69 con carrera 44.

“Un bus de transporte especial se quedó, aparentemente, sin frenos, bajó descolgado sobre la calle 69 y en el recorrido embistió a dos taxis, una moto y un bus alimentador del metro”, indicó Mateo González, secretario de Movilidad de Medellín.

¿Quiénes son las víctimas de accidente en Medellín?

Una de las víctimas mortales del accidente de tránsito fue Oscar de Jesús Herrera Vargas, de 61 años de edad, conductor del vehículo que se habría quedado sin frenos y colisionó contra otros carros.

El otro fallecido fue un pequeño bebé de dos años, identificado como Maximiliano Quevedo Rengifo, quien fue encontrado bajo los escombros sobre la media noche del 19 de agosto.

Mujer asegura que se salvó de milagro de accidente en Medellín

Una mujer, identificada como Bertha Acevedo, aseguró que se salvó por algunos segundos. Afirmó que todos los días salía sobre las 5:30 de la tarde a caminar por la calle donde se registró al accidente.

“Yo me salvé de esa porque tengo la costumbre de irme para donde unas amigas que tienen un vivero y allá me mantengo. Ayer como que no tenía ganas de ir y el señor me salvó”, dijo.

La mujer advirtió que la tragedia ya estaba anunciada. Explicó que son varios los conductores que bajan por esta calle a alta velocidad.

Autoridades avanzan en las investigaciones para identificar las causas que provocaron el siniestro vial.

