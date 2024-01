Alcaldes de Medellín e Itagüí piden a Petro información sobre diálogos de paz con bandas criminales

Dos alcaldes de Antioquia le pidieron al Gobierno nacional explicarle a la ciudadanía en qué van los diálogos de paz con las estructuras armadas que delinquen en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Federico Gutiérrez y Diego León Torres, alcaldes de Medellín e Itagüí, respectivamente, hicieron contundentes llamados.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le realizó tres solicitudes al presidente Gustavo Petro: trasparencia en los diálogos, que se incluya a las víctimas y que, si existe un marco jurídico, también se dé a conocer para saber cuáles podrían ser las consecuencias de este proceso.

Entre otras, señaló el alcalde de Medellín, piden claridad sobre los avances en el proceso con los cabecillas de las estructuras delincuenciales que están recluidos en la cárcel de Itagüí, varios de los cuales fueron capturados en la administración anterior a la de Federico Gutiérrez.



"Mi mensaje a quienes están allá: ¿realmente quieren la paz? Muy sencillo, dejen de asesinar, dejen de secuestrar, dejen de robar, dejen de extorsionar, dejen de desplazar gente y dejen de reclutar a nuestros niños, niñas y jóvenes. Si realmente tiene esa voluntad de paz y el gobierno de sus competencias logra un acuerdo con estructuras criminales o un sometimiento, como alcalde yo me comprometo, de acuerdo a mis competencias, de que me encargo de los más de 6.000 jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales y me encargo de ellos personalmente para que tengan oportunidades reales y jamás en su vida vuelvan a delinquir”, señaló Federico Gutiérrez.

A este pedido se unió también el alcalde de Itagüí, Diego León Torres, quien dice que quiere contribuir con el proceso.



“Nosotros somos hombres de seguridad. Nuestra ciudad es una ciudad segura. Somos unos convencidos de que la seguridad permite la transformación del territorio. Nos gustaría que, si existen diálogos, sean públicos para saber qué es lo que están hablando, qué están negociando, porque nosotros en Itagüí no vamos a ceder un centímetro de territorio para la delincuencia, tiene que quedar claro: Itagüí no cede un centímetro para la delincuencia”, enfatizó el alcalde Diego León Torres.