Colombiano murió en un bombardeo en Ucrania, a donde viajó hace menos de un mes

Luis Eduardo Noya, de 39 años de edad, era un exmilitar retirado oriundo del municipio de Caucasia, en Antioquia, quien el pasado 30 de marzo viajó hacia tierras ucranianas en busca de un mejor futuro para él y para su familia. Sin embargo, lo que encontró allí fue la muerte.

El ciudadano colombiano decidió partir al extranjero por recomendación de un amigo que ya vivía en ese país.

No llevaba ni un mes en Ucrania y un bombardeo en la ciudad de Kiev acabó con su vida.

Eduardo Noya, padre del colombiano, dijo sobre la repatriación de su cuerpo que se encuentran “amarrados de mano porque no sabemos qué vamos a hacer. Se dice que posiblemente lo traen. El muchacho que habló con la esposa esta mañana me dijo que hiciéramos las vueltas por acá, porque por allá era difícil y que de pronto no se lo podían repatriar para acá, porque si no hacíamos la vuelta por acá, era difícil”.

Por eso pidió ayuda a las autoridades colombianos con el fin de “que nos colaboren para nosotros darle cristiana sepultura aquí en Colombia”.

La Defensoría del Pueblo se pronunció y dijo que hará lo posible por brindarles la atención que necesitan. Sin embargo, el proceso de repatriación podría demorarse más de un mes.

