Con una cruceta, violento conductor en Bogotá fue grabado rompiéndole el carro a una mujer

La violencia en las calles de Bogotá ya no se está midiendo solo por robos o accidentes. Ahora los ataques entre conductores se han convertido en un panorama constante. En uno de los casos más recientes, un choque menor terminó en una violenta agresión en plena vía pública. ¿Qué está desatando tantos conflictos en las calles?

Un video publicado por una ciudadana muestra el momento en que ella se está movilizando en su carro a plena hora pico, con tráfico lento y caos en las vías. De repente, el conductor de un carro gris, de manera imprudente, intentó cruzar y terminó golpeando el vehículo de la conductora.

A simple vista parece que el conductor huye del lugar, pero en realidad es aquí cuando apenas empezaba la pesadilla para esta mujer.

Cuadras más adelante, en medio de un cruce, el mismo hombre la espera y a golpes la emprende con el vehículo de la mujer. “¿Qué le pasa?, ¿por qué me va a pegar”, le dice la conductora al hombre violento.

Y cual película de terror. El mismo conductor con cruceta en manos destruye el vidrio trasero y la mujer, aterrada, comenzó a gritar. Este caso también se podría interpretar como un hecho de violencia de género.

La víctima habló con Noticias Caracol y dijo que vivió un momento “terrible porque cuando él me decía que me iba a matar yo lo único que me acordaba era de mis hijos, de que los había dejado en el colegio y que una persona equis me iba a hacer daño en ese momento”.

A simple vista podría tratarse de un caso aislado de intolerancia, pero en realidad es una escena más como las que se presentan a diario en el país.

Cifras de intolerancia al volante en Bogotá

Solo en Bogotá, cada día se registran al menos diez casos de agresión entre conductores. La intolerancia en la ciudad aumentó hasta en un 15% con relación al año pasado.

La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, explicó que, en el caso del hombre violento, “parece inicialmente que fuera un simple acto de intolerancia, pero este se puede crecer, puede pasar de una infracción, incluso a un delito”.

Por su parte, David Saavedra, concejal de Bogotá, indicó que “un indicador de la Universidad de los Andes habla del 36% de las personas que, cuando van en un carro, ya sufren una condición de estrés por el tiempo de desplazamiento”.

Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Basta con salir a la calle para entenderlo.

En Bogotá, situaciones como el mal parqueo, los pitos, las imprudencias. El zigzagueo de las motos son solo apenas algunos de los detonantes de estas conductas agresivas en una capital que se mueve entre el caos y donde la tensión se acumula.

Según cifras de la policía, este año se han denunciado cerca de 307 asesinatos por riñas, es decir, disputas que escalaron a tal punto de terminar en la muerte.

Henry Murrain, exsecretario de Cultura Ciudadana, mencionó que “es bueno que, desde el punto de vista actitudinal, se convierta en un relato de cooperación y de mejora en las actitudes cívicas o si mejoramos un poco más la cortesía en la vida, si somos un poco menos afanados y yo pienso en mí, no en los demás”.

De acuerdo con las autoridades, las localidades más afectadas por este tipo de violencia entre conductores son Kennedy, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Bosa y Suba.

