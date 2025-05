Taxista, al parecer borracho, quiso huir tras arrollar en Bogotá a madre y su hija de 3 años

Un taxista en Bogotá, que al parecer manejaba bajo los efectos del alcohol, arrolló a una mujer de 36 años y a su hija, una niña de solo 3, en la localidad de Engativá. El señalado conductor quiso darse a la fuga, pero la comunidad logró interceptarlo y evitar que huyera impune.

Los hechos fueron denunciados este sábado 31 de mayo en el pueblo de la localidad y las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un centro hospitalario.

Lo que dijo el taxista para negar que había atropellada a la mujer y la niña

El sujeto, que tenía el rostro cubierto de sangre, insistía frente a todas las personas que lograron interceptarlo antes de que se diera a la fuga, que él no había causado el accidente. “No fui yo, se los juro”, repetía, añadiendo que vivía a solos unos metros de ahí.

Como si intentara justificarse por el choque, decía: “El chico me dijo ‘es que nos están robando’”, y luego cambió un poco la versión afirmando que “mi hermano me dijo ‘es que nos van a robar’”.

Sin embargo, una mujer que lo siguió en una moto, al escuchar al taxista, manifestó que “no sabe ni dónde está parado, venía solo”, pues no había nadie con él en el carro. agregó que de no ser por otras personas que venían “siguiéndolo, yo no lo alcanzo”, pues al parecer transitaba con exceso de velocidad.

Ante la insistencia del conductor de que él no había sido el causante del accidente en Engativá, la testigo le refutó diciendo “igual en la cuadra hay cámaras, eso no se queda así”,

Otras personas que estaban a su alrededor le reprochaban que “así como vas borracho eres un peligro”. Y es que en los videos compartidos en redes sociales se veían en el vehículo por lo menos dos latas de cerveza ya abiertas.

Noticia en desarrollo.