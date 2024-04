Abren investigación disciplinaria a 8 policías en Medellín por estadounidense hallado con 2 niñas

La procuradora general de Colombia, Margarita Cabello, habló con Noticias Caracol y reveló que se les abrió investigación disciplinaria a 8 policías en Medellín por el caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, a quien hallaron en un hotel de El Poblado con dos niñas de 12 y 13 años.



“La Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, abrió ya investigación disciplinaria, habíamos abierto indagación primero para recoger una serie de elementos probatorios. Hoy, casualmente, abrimos investigación disciplinaria contra 8 policías que participaron en el operativo que dio con la captura del ciudadano norteamericano Timothy Alan, y a quien posteriormente dejaron en libertad”, precisó la funcionaria, que se encuentra actualmente en Medellín.

Dijo que la investigación se abrió porque en las pruebas recaudadas en la indagación previa se ha "observado que los agentes de Policía, al parecer, dentro del término establecido en la ley para que el acusador continuara con el trámite pertinente, no hicieron la preservación de la escena del presunto delito, pese a que al ingresar al apartamento encontraron a las menores en un jacuzzi con el cuidado de un ciudadano extranjero presente, y también presuntamente, en la escena había condones, había alcohol, había un fuerte olor a marihuana, incluso al parecer una sustancia que podía ser tusi”.



“Con todos estos elementos debió por lo menos hacerse lo que se llama la preservación de la escena para efectos de que la Fiscalía o las autoridades actuaran inmediatamente”, recalcó la procuradora Cabello.

Agregó que “tampoco se observó el llamado inmediato preventivo a la Comisaría de Familia o al Bienestar Familiar para activar las acciones de judicialización correspondientes que había que hacer”.

“Por estas presuntas omisiones que estamos observando, nosotros decidimos abrir investigación inmediatamente contra 8 policías que estuvieron en el momento de los hechos actuando y hablando con el norteamericano Timothy Alan, a quien dejaron en libertad”, señaló la procuradora.



¿Cuál es la radiografía de la Procuraduría por la explotación sexual en Medellín?

Margarita Cabello manifestó que el ente disciplinario busca “escuchar a todas las autoridades no solo las regionales, sino las nacionales, sobre qué han hecho, cómo han adelantado las actividades frente a este delito que se llama un delito de explotación sexual. Nosotros queremos conocer de viva voz, con todos los actores que tienen que ver con este delito de explotación sexual, las acciones que están haciendo frente a la prevención, a la atención y a la judicialización de los explotadores sexuales”.

Las cifras que entregó el ICBF indican que “a febrero de 2023 han tenido 18.507 menores de edad que ingresaron al sistema de protección como víctimas de violencia sexual".

"Y vemos que la política de lucha contra la violencia sexual o contra el delito de explotación sexual no está dando los resultados en el ejercicio real de las situaciones”, dijo la procuradora.

“Y miren, en el mismo periodo de 2023 a febrero de 2024 se han atendido solo 331 casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Eso no es posible. Entonces hay un subregistro frente a este delito, en donde generalmente tratan de cambiarlos por delitos de lesiones personales, por delitos de violencia sexual, de acceso carnal, pero realmente no vemos una atención orientada y caracterizada frente a lo que es la explotación sexual. Y, en el caso de Medellín, el solo hecho de encontrar a dos niñas con un adulto en un hotel, que ingresaron a las cinco de la mañana, y con el contexto que les he dicho de alcohol, presuntamente condones, un fuerte olor a marihuana, ameritaba de las autoridades una atención más fuerte frente a lo que es el delito de explotación sexual”, consideró la funcionaria.

“Es lo que llamamos nosotros, en el fondo, la presencia de una violencia institucional, una revictimización institucional, por cuanto que todas las autoridades no están asumiendo el papel que necesitan asumir frente a esta denigrante y dolorosa situación de delitos de explotación sexual”, precisó.