Fanática de Camilo confesó que le arrancó pelo al cantante: ¿cómo ocurrió todo?

Camilo Echeverry se ha convertido en uno de los artistas más queridos por las colombianas, teniendo fanáticas que han crecido junto a él desde que inició su carrera en un concurso musical infantil. Sin embargo, en ocasiones los fanáticos pueden exagerar con sus reacciones al conocer a sus artistas favoritos.

Eso le sucedió a Alejandra, una joven tiktoker que decidió contar la anécdota del día en el que conoció en persona a Camilo y, de la emoción, según cuenta, le arrancó cabello al cantante. El video, con más de 34 mil reproducciones en la red social, genera todo tipo de comentarios.

"La historia de la vez que 'mechoneé' a Camilo Echeverry", empezó contando la colombiana en su video de TikTok. Señaló que cuando tenía 12 años era una de las más apasionadas fanáticas del artista, que por ese entonces estaba iniciando su carrera tras ganar un famoso concurso de televisión.

"Yo me obsesioné con Camilo Echeverry", reconoció la joven, y agregó que en ese entonces el cantante solía hacer encuentros con fans en Bogotá, lo que le causaba muchos "celos", pues ella estaba en Armenia. Hasta que un día la vida le dio la oportunidad de conocerlo en persona porque "lo invitaron a mi colegio".

Alejandra aclaró que estudió en una institución femenina de monjas, por lo que la emoción por la presencia del cantante en el colegio era desbordada. "Todas esas pubertas hormonales queríamos ver y tocar a Camilo. Cantó en el patio y yo soñaba con que Camilo me iba a ver, íbamos a hacer contacto visual y él se iba a enamorar de mí y nos íbamos a casar, pero obviamente él no me vio".

Tras el show de Camilo en el colegio, el artista tenía planeado pasar por cada salón para saludar a las estudiantes. Según el relato de la tiktoker, las monjas pidieron a todas las niñas seguir las normas y respetar el espacio personal del cantante, cosa que no sucedió.

"Nadie siguió las reglas y se le tiraron encima a Camilo", aseguró y recordó que ella, por intentar seguir las normas quedó en la parte de atrás y ni siquiera apareció en la foto junto al cantante, pero decidió que no se iba a quedar así, ella quería "quedarse con una parte de Camilo".

"Estiré el brazo y le alcancé a tocar el pelo a Camilo, se lo toqué. Pero yo le agarré el pelo, lo 'mechoneé'. Yo dije 'esta es mi oportunidad', le agarré el pelo y quedé con pelos en la mano, me quedé con los pelos de Camilo, él se fue y se hizo más famoso".

La usuaria de TikTok concluyó su video manifestándole su amor nuevamente al cantante y disculpándose por los sucedido en ese entonces. "Te amo, Camilo, perdón por mechonearte en el 2005".