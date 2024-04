Federico Gutiérrez prohíbe ofrecer servicios sexuales en parques Lleras y alrededores

Después de que las autoridades encontraron a un norteamericano con dos niñas de 12 y 13 años en un hotel de El Poblado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció nuevas medidas para contrarrestar la explotación sexual de menores en la capital antioqueña.

La alcaldía emitió dos decretos con el objeto de hacerle frente a esta problemática.



"Se prohíben servicios sexuales en espacios públicos" de El Poblado y alrededores: Federico Gutiérrez

El alcalde Federico Gutiérrez recalcó que "se suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público en el área identificada, zonas como el parque de El Poblado, zonas alrededor del Parque Lleras, de Provenza y zonas aledañas".

"Se prohíbe a partir de hoy y durante 6 meses la oferta y la demanda de servicios sexuales. Tenemos que recuperar esos espacios que fueron tomados por la criminalidad", recalcó el mandatario.



Federico Gutiérrez mencionó que también se firmó un decreto "por el cual se implementa un plan piloto temporal de modificación de horarios de funcionamiento de establecimientos de comercio con venta y consumo de bebidas alcohólicas en la zona del Parque Lleras".



El alcalde de Medellín recordó que dichos establecimientos actualmente operan hasta las 2:00 a.m. o 4 de la madrugada; no obstante, durante un mes se restringe el horario hasta la 1:00 a.m.

"Estas son medidas que seguramente van a generar debate entre los dueños de restaurantes, bares y discotecas, pero si no tomamos este tipo de medidas quizá será muy difícil de recuperar en el Parque Lleras y sus alrededores. Aquí necesitamos el compromiso de todos, entendiendo que esta situación tocó fondo", aseveró el mandatario.