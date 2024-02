Familia de soldado asesinado en Segovia a Petro: “Hablan de un proceso de paz y vea”

Silenciadas por el miedo y las balas permanecen más de 800 personas de las veredas Altos de Manila, El Aguacate y Las Manuela de Segovia, Antioquia, municipio donde el fin de semana fueron asesinados cinco soldados.



“Hoy están enfrentando quizá lo más fuerte de los enfrentamientos y eso los mantiene confinados en sus viviendas, porque por temor a quedar en el cruce de disparos no salen a hacer sus labores cotidianas de trabajo ni tampoco pueden desplazarse hacia el municipio”, aseguró el alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, quien ha recibido amenazas.

Entre tanto, las familias de los soldados asesinados empiezan a enterrar a estos jóvenes. Uno de ellos fue Yeison Andrés Medina, a quien Oswaldo Rudas, uno de sus allegados, recuerda como una persona “llena de ilusiones, llena de muchos proyectos que se le quedaron estancados ahí”.

Durante 11 años, el soldado ejerció su labor en el Ejército Nacional y ahora que no pudo regresar, su familia le hace un llamado a Gustavo Petro: “Al Gobierno nacional, al presidente, que por favor esto no quede impune, que no mueran más jóvenes inocentes. Estamos hablando de un proceso de paz y vea, cuatro familias de luto y los muchachos heridos, entonces es una tristeza muy grande”.

Por su parte, Julio César Lerma, un desplazado por la violencia, llora la muerte de su hijo Abner Eduardo Lerma y clama a los actores del conflicto: “Dejen esa guerra, nos estamos matando nosotros mismos, los mismos jóvenes hoy en día se están matando. ¿Qué pasa? Busquen otro futuro, que nuestro país se está quedando en la pobreza por tanta guerra que hay”.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, dice que la culpa de lo que pasa en Segovia es por “una confrontación que está tomando lugar allí entre el ELN y la alianza con el Estado Mayor Central, ambos embarcados en ese embeleco de la paz total posando de insurgentes cuando solo tienen detrás el interés de capturar rentas ilícitas del narcotráfico o las extorsivas que le imponen a la minería. Y por otro lado, el Clan del Golfo, que posa de contrainsurgente buscando que lo metan dentro de la bolsa de la paz total y, de esa manera, llevándose por delante a la población civil y con grandes afectaciones”.