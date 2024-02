Alias Chuzo y alias Azul: los criminales del Clan del Golfo que siembran el terror en Segovia

Alias Azul y alias Chuzo son dos peligrosos del Clan del Golfo. Ellos son piezas claves para las autoridades, quienes luchan contra el grupo armado ilegal para detener la violencia que se registra en Segovia, Antioquia.



Carlos Alberto Segura Ramírez, alias Azul, es figura clave en el Clan del Golfo: es líder estratégico en el narcotráfico y la minería ilegal en Antioquia.

Con 20 años de trayectoria delictiva, su accionar ha incluido hostilidades a la fuerza pública, retenciones ilegales y ataques armados. Alias Azul cuenta con un prontuario delictivo que incluye la retención ilegal de civiles y ganaderos, así como el homicidio de varios militares.

Las Fuerzas Militares también están tras la pista de Luis Daniel Terán Baldovino, conocido como alias Chuzo, de 27 años. El criminal cuenta con una carrera delictiva marcada por la violencia y el crimen organizado.

Ciudadanos temen transportarse por Antioquia por el conflicto armado

Los enfrentamientos que se mantienen en zona rural de Segovia, Antioquia, siguen afectando a decenas de familias. Desde Medellín, algunos ciudadanos que necesitan enviar encomiendas para diferentes zonas del departamento no lo han podido hacer y viajar es un riesgo.

En la terminal de transportes de Medellín los viajes han disminuido significativamente sobre todo a Remedios, límite con el municipio de Segovia.

"Hay mucha violencia en el municipio en el momento, me dicen que no me van a recibir las encomiendas, porque tres vías entre Segovia y Remedios están afectadas. Yo iba a pasar las vacaciones allá, mi familia me dice que no vaya porque está muy congestionado todo, están matando jóvenes y están haciendo muchas cosas feas", dijo una ciudadana.

En algunas veredas de este municipio del nordeste antioqueño continúan los combates entre el Clan del Golfo y quienes luchan por devolverle la tranquilidad y el territorio a los campesinos, es decir, el Ejército Nacional.