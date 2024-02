Hablan familiares de soldados asesinados en Segovia: “Era un niño de un corazón sensible”

En Antioquia, Cauca, Caquetá y Santander, las familias de los militares asesinados por el Clan del Golfo en Segovia, Antioquia, pidieron que se detenga la violencia. Hoy, desde Barrancabermeja los seres queridos de un soldado aseguraron que son los jóvenes los que están sucumbiendo en esta ola violenta.



Julio César Lerma, desplazado por la violencia en el sur del Bolívar, camina con la tristeza a flor de piel por la Comuna 7 de Barrancabermeja. En esas calles vio crecer a su hijo, Abner Eduardo Lerma, uno de los 4 militares asesinados por el Clan del Golfo en Segovia.

“Muy adolorido. Mi familia está hecha nada. Somos gente muy humilde. Le quitaron la vida a mi hijo, era un excelente muchacho. Él amaba a su familia, no había cumpleaños que no recordara. Si él podía me mandaba recursos, así fueran 50 mil pesos, pero me los mandaba. Era un niño de corazón sensible”, aseguró Julio César Lerma.

Abner Eduardo se convirtió en bachiller en Barrancabermeja y por falta de recursos no pudo seguir estudiando. Enlistarse en el Ejército Nacional fue una buena opción para salir adelante.

“Me siento orgullosa de que él haya servido a la patria, era un sueño que tenía desde niño”, agregó Íngrid Lerma, hermana del soldado muerto.

Esta familia hace hoy un llamado a todos los actores del conflicto para que cesen las hostilidades y dejen de matar inocentes: “Que dejen la guerra, nos estamos matando nosotros mismos. Los jóvenes son los que están matando. ¿Qué pasa? Busquen otro futuro. Nuestro país se está quedando en la pobreza por la guerra”.

La última vez que Julio César Lerma vio a su hijo fue mediante una videollamada. Hoy está a la espera de sus restos mortales para darle cristiana sepultura.