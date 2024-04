Luly Bossa comparte curioso video de su hijo Ángelo: “Ni sabía que lo había hecho”

Tras batallar con una enfermedad degenerativa que le fue diagnosticada a los 11 años, Ángelo, hijo menor de Luly Bossa, murió el pasado 9 de marzo en Bogotá. A través de sus redes sociales, la actriz le ha contado constantemente a sus seguidores el proceso que lleva para enfrentar su duelo.



Expresando lo mucho que extraña a su hijo, Luly Bossa ha publicado videos en los que se les ve compartiendo bellos momentos y agradeciendo cada instante que pasaron junto Ángelo, quien falleció a los 22 años.

“No me quiero olvidar de tu risa, de tu cara, tus ojos, tus manos, no quiero que te me pierdas en la espesura del tiempo. Estas vivo en mí, hijito de mi alma. Te he pedido perdón por lo que sea que me haya faltado o por lo que te haya hecho sentir mal sin darme cuenta. Siempre serás mi amor, el amor más bonito y puro que jamás pude conocer y a Dios agradezco por cada instante que estuve contigo. #Angeloporsiempre”, escribió la actriz hace unos días en un video en el que se le ve bailando con su hijo.

Más recientemente, en su cuenta de Instagram Luly Bossa compartió con sus seguidores un curioso video que, señaló, ni sabía que Ángelo había hecho. Se trata de unas imágenes en las que el joven hacía uno de los populares doblajes que son tendencia en redes sociales como TikTok.



“Me encontré con esto que ni sabía que lo había hecho. #Angeloteamo”, escribió la actriz en el texto de la publicación.

Para acompañar a la actriz, sus seguidores no dejan de enviarle mensajes en las redes sociales destacando lo fuerte que es y la admiración que le tiene por seguir luchado, pese a las adversidades a las que se ha enfrentado.

Publicidad

"Ellos son los que nos dan esas fuerzas para continuar y no rendirnos"; “Te admiro mucho👏eres una mujer muy valiente, fuerte y muy capaz🙌" y “Me salen lagrimas viendo tu valentía. Abrazos", son algunos de los cientos de comentario que se pueden leer en las redes sociales de Luly Bossa.