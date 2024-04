Hermano de asesino de médico en Medellín: "Mencionaba que el doctor lo había engañado"

Se siguen conociendo detalles sobre lo ocurrido en el caso del urólogo Juan Guillermo Aristizábal, asesinado el 18 de abril de 2024 por Jhon Ferney Cano, quien en unlibro de 362 páginas escribió lo que le iba a hacer al médico.



Álex Cano, hermano del victimario, le aseguró a Noticias Caracol que ni él ni su familia sabían de la existencia del documento. “Nos enteramos realmente después de la noticia. Cuando vinimos a buscar entre sus cosas personales y revisando también el computador, encontramos que él había dejado el archivo abierto y en estado protegido”, contó.

Cano manifestó que, como el archivo no se dejaba copiar ni modificar, les tocó hacer un proceso de entrar a los correos electrónicos, buscar las claves y cambiarlas para después sí ingresar a los documentos y poder compartirlos con la Fiscalía.

Sobre los comportamientos de Jhon Ferney en los últimos meses, Álex manifestó que él vivía con su hermano y lo veía quejarse mucho.

“Desde que comenzó el inconveniente con los dolores y los síntomas que presentaba, reiteradamente mencionaba que tenía mucho dolor. Luego, cuando evolucionó a tener la circuncisión, que fue el procedimiento que se realizó con el doctor Aristizábal, después de ver los resultados, a los 20 días que le recomendaron para que se quitara el vendaje, ya empezó a padecer un comportamiento muy seguido respecto al aspecto físico que presentaban sus genitales y eso le generó que se sintiera muy inconforme frente al doctor y ya sabemos cómo terminó todo”, recordó Alex.

Publicidad

Preguntado acerca de si el nivel de inconformismo que tenía Jhon Ferney tras la intervención quirúrgica los llevó a pensar que él podía llegar a asesinar al médico, Álex explicó que “él manifestó en reiteradas ocasiones que se sentía traicionado, que se sentía engañado. Que el doctor no había hecho el procedimiento adecuado".

"No conocemos si hubo un documento firmado en el que se le hubiera explicado a él como paciente cuáles podían ser los resultados, los beneficios, los procedimientos correctos o si podía quedar con algún tipo de idea sicológica respecto a la situación. No conocemos tampoco la historia clínica del consultorio. Él la intentó pedir en dos ocasiones, pero parece que no se la facilitaron”, aseguró Álex.

Publicidad

Álex complementó que los días finales de su hermano fueron cargados de depresión. “Lo veíamos muy cabizbajo, muy triste, se quejaba mucho de dolores y mencionaba reiteradamente que el doctor lo había engañado. Se fueron a un proceso judicial en un juzgado y como no llegaron a un acuerdo, él empezó a manifestar que esto no se lo podía pasar, que no se lo toleraba y que eso no se iba a quedar así”.

Finalmente, Álex opinó sobre la situación que desencadenó en el asesinato del médico y posterior suicidio del Jhon Ferney: “No es como se ha dicho, que mi hermano fue el que lo amenazó. Yo estaría de acuerdo en que los dos se amenazaron”.