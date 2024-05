Amenazan a director de la cárcel de Palogordo: “Declaramos plan pistola”

En las últimas horas, tomó relevancia un panfleto en el que criminales solicitan la renuncia del director de la cárcel de Palogordo, Eleasid Durán.

Los criminales empiezan su comunicado señalando que en las cárceles del país se vienen presentando casos de abuso de autoridad. Una razón por la que, según ellos, decidieron unir fuerzas. Además, puntualizaron que “todo aquel que no acate nuestras órdenes será objetivo militar”.

Posteriormente, recalcan que iniciarán acciones en la cárcel de Palogordo, donde solicitan la renuncia del director, Eleasid Durán, y su cuadro de mando. Para ello, dieron un plazo de 24 horas.

Por otro lado, anunciaron un plan pistola contra “los miembros del Inpec en todo el país, cuerpo médico, campesinos, medios de transporte, comerciantes, colegios, iglesias o fundaciones que ingresen o vivan alrededor de este centro carcelario en Santander. No queremos ver a nadie en la calle a partir de las 6 de la tarde”.

Incluso, en el pasquín, los muy descarados hicieron una lista de peticiones.

Lista de peticiones de los criminales

1. No más abusos a las visitas. Darles más tiempo al momento de ingreso.

2. Conyugal cada día y no mensual en las cárceles de máxima seguridad.

3. Mejorar la alimentación y salud en el área de sanidad.

4. No más puertas cerradas en el día, e igualdad como otros centros carcelarios.

5. Permitir abanicos (ventiladores) normales en cárceles de clima cálido.

6. No más aislamiento en calabozos y abusos.

7. Anular los patios de seguridad.

8. Que todos los PPL tengan los mismos derechos (educación, deportes, entre otros).

