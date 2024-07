Sigue debate por discurso de David Escobar a graduados de Eafit: “Pidan fracasos, duelos”

Con frases como “pidan para sus vidas fracasos” y “no pidan facilidad, sino dificultad”, el director de Comfama se dirigió a los graduandos de la Universidad Eafit, en Medellín. El directivo dijo que se trató de un discurso que busca preparar a los jóvenes para enfrentar dificultades de la vida.

“A que pidan para su vida no más facilidad, sino dificultad. Que pidan fracasos, pérdidas, duelos, derrotas, fiascos, decepciones y naufragios”, aseguró David Escobar, director de Comfama a cientos de estudiantes.

“Recuerdo alguna vez que me quedé sin trabajo, sin la reflexión que esa situación me generó ‘qué quiero hacer con mi vida’, no sé qué sería de mí. Por eso es que esta tarde les deseo, y sé que es paradójico, pero se los digo con mucho amor: les deseo fracasos laborales, porque les van a enseñar humildad”, dijo.

Reacciones a discurso de David Escobar

Este discurso poco usual generó impacto, teniendo en cuenta el contexto de alegría que significa una graduación. Sin embargo, expertos consideran que es importante enfrentar a las nuevas generaciones a este tipo de charlas.

“El afrontamiento social permite conectar con el principio de lo que es la realidad, valorar algunos elementos importantes de la vida y aprender a comprender que en el mundo uno no lo tiene que dar todo”, indicó Henry Holguín Osorio, investigador social.

No obstante, estudiantes como Betzy Guerrero, no confían en aquello de desear fracasos: “Si uno puede seguir sin caerse es mucho mejor para la salud mental de uno. No digo que esté mal fracasar, pero que le digan ‘ojalá todos fracasen’, no me parece correcto”.

Noticias Caracol se comunicó con el director de Comfama, quien aseguró que el tono del discurso solo tenía un tono amoroso, de esperanza y realista.

