Capturan a 8 personas implicadas en atraco a actor Juan Pablo Raba en cerros de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron capturadas ocho personas implicadas en el violento atraco a Juan Pablo Raba, ocurrido en noviembre de 2023 en los cerros orientales de Bogotá. El actor estaba con sus hijos cuando fue abordado por sujetos que tenían un cuchillo y un destornillador.



Leonor Merchán, directora de la Fiscalía Seccional Bogotá, recalcó, además, que los detenidos no solo serían responsables del robo a Juan Pablo Raba, sino de otro asalto ocurrido en septiembre de 2023.

"En articulación con la Policía Nacional y un fiscal de la delegada para la seguridad territorial, en las últimas horas se realizan los allanamientos y las capturas de los responsables, no solamente del hurto del señor Juan Pablo Raba, sino de otro hecho ocurrido en septiembre de 2023. Serán presentados antes los jueces de control de garantías en las próximas horas", acotó Merchán.

#Atención Capturaron en Bogotá a los delincuentes responsables del atraco del actor Juan Pablo Raba en los cerros orientales. En total fueron capturadas ocho personas. La captura la confirmó Leonor Merchán, directora seccional de fiscalías de Bogotá. pic.twitter.com/Dia3vrUXsV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 15, 2024

Atraco a Juan Pablo Raba

El hecho se registró 6 de noviembre de 2023, cuando Juan Pablo Raba paseaba junto a sus hijos, de 11 y 5 años, por los cerros orientales en Bogotá.

"Nos cruzamos con dos muchachos jóvenes, tenían las piernas muy embarradas, presentí que algo no estaba bien y entonces me desvié a una zona más alta. Ahí me di cuenta de que venían tres más", contó el actor a Noticias Caracol.

El actor indicó que fue abordado por cinco sujetos que lo despojaron de su celular, un reloj y sus anillos de matrimonio. Raba se enfrentó a los golpes con los delincuentes.

"Se nota que ya nos habían visto, nos hicieron la encerrona y se empezaron a acercar. Protegiendo a mis hijos, por supuesto, los pegué contra un árbol detrás de mí y ellos me empezaron a golpear", añadió.

Sobre sus hijos, un niño de 11 y una niña de 5 años, señaló que los menores estaban bastante asustados: "Pero están bien, nunca los tocaron. De hecho, la situación se puso complicada cuando uno de ellos fue a agarrar a mi hija y ahí lo golpeo fuerte. Mis hijos se portaron muy bien".