El inquietante panfleto que dejaron asesinos en carnicería de Bogotá: “Les matamos empleados”

Como José Arquímedes Sánchez fue identificado el comerciante asesinado en una carnicería de Bogotá ubicada en el barrio Valladolid de la localidad de Kennedy, en la calle 13 con avenida Ciudad de Cali. Cuando la Policía Metropolitana llegó al sitio encontró un panfleto en el piso.



“Si todos ustedes no llegan a un diálogo con nosotros y no aportan, no los vamos a dejar trabajar. Les matamos empleados y vamos por el núcleo familiar de todos”, se leía en el mensaje escrito con marcador rojo en una hoja blanca.

Cuatro sicarios llegaron en dos motos a la carnicería de Bogotá. Los parrilleros se bajaron y dispararon contra quienes estaban en el lugar. Eran cerca de las cuatro de la madrugada del jueves 7 de marzo.

Testigos aseguraron haber oído por lo menos 15 disparos que acabaron con la vida del comerciante y dejaron a cuatro personas heridas.

Ferney Cerquera, que trabaja para la carnicería de Bogotá, dijo que solo sabía "que llegaron ahí y repartieron bala a todo el mundo”.

En este sector sobre la calle 13 con avenida Ciudad de Cali, frente a un importante frigorífico, los comerciantes advirtieron que el problema de extorsión no está controlado por las autoridades de Bogotá.

“Eso está avanzado dicen que por todo lado; los comerciantes están cansados ya de tanto, ya uno no haya qué hacer, si seguir o renunciar, o empezar a buscar otros horizontes para otro sector o afuera del país, porque no nos aguantamos más”, afirmó Servilio Guerrero, quien trabaja en la zona.