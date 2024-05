La muerte de Celia Cruz afectó gravemente a Nelson Pinedo: "Me estoy quedando solo"

Durante los momentos que compartieron dentro de la Sonora Matancera, Celia Cruz y Nelson Pinedo establecieron una gran amistad a través de la música tropical. La guarachera de Cuba y El almirante del ritmo fueron grandes figuras a nivel internacional, impactando al mundo con sus voces y sabor.

Es por eso que al barranquillero le afectó bastante la muerte de su colega, en el año 2003, cuando él mismo estaba viviendo en una difícil situación económica en Venezuela. Así lo recuerda Fernando Quintero, experto en música tropical, quien fue el que comunicó al cantante sobre el fallecimiento de Celia Cruz.

"Tengo una anécdota, si se quiere, el 16 de julio del año 2003 nos enteramos de primera mano de la muerte de Celia Cruz. Empezamos a llamar a las personas que eran cercanas a Celia Cruz y uno de ellos era Nelson Pinedo", asegura el hombre.

En esa conversación telefónica, señala Quintero, Nelson Pinedo no solo expresó su dolor por la muerte de la cantante, sino también la profunda tristeza que lo embargaba por su estilo de vida. Sus palabras se quedaron marcadas en la mente del experto musical hasta la actualidad.

Publicidad

"Con tristeza darle la noticia, él no sabía, se entera por nosotros. Llora al aire cuando se entera que Celia Cruz ha muerto y después de evocar el nombre de Celia Cruz dijo algo que no se me olvida: 'Me estoy quedando solo, se murió Celio González, ahora Celia Cruz. Dios mío, me estoy quedando solo'".

Por ese entonces, aunque muchos lo ignoraban, 'El almirante del ritmo' empezaba a vivir sus peores momentos en Venezuela, país en el que se radicó y formó su familia. Nelson Pinedo, a pesar de su gran éxito internacional años atrás, vivía en una pobreza absoluta que lo fue desgastando.

Publicidad

Lo aquejaban varios males y su estado de salud estaba muy deteriorado por la falta de recursos económicos, no se alimentaba de la manera adecuada, lo que le generó varias enfermedades. Ricardo Campanella, amigo de Nelson Pinedo, recuerda haberlo visto "en una silla de ruedas, barbudo, pálido, en malas condiciones, me dio dolor y dije: 'la tragedia que este hombre está pasando no se la merece'".